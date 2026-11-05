M jak miłość, odcinek 1955: Jakub po nocy z Martyną nie przestanie myśleć o Kasi. Będzie się o nią bał coraz bardziej - ZDJĘCIA

Jakub spędzi kolejną noc z Martyną w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Jakub spędzi z Martyną kolejne popołudnie i wieczór. Zwłaszcza, gdy zazdrosna Wysocka zawalczy o niego z Klarą (Aleksandra Kisio), którą nawet znokautuje, dając jej jasno do zrozumienia, aby więcej nie wchodziła jej w paradę, bo Karski będzie jej facetem. Zachowanie lekarki mocno zaimponuje detektywowi, który spędzi z nią kolejny namiętny wieczór, ale tym razem już u siebie.

W 1955 odcinku "M jak miłość" Wysocka i Karski znów dadzą się ponieść namiętności i to akurat w momencie, gdy Kasia usilnie będzie szukać pomocy właśnie u byłego męża. Szczególnie, że wówczas nie będzie mieć już żadnych wątpliwości, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) jest zabójcą, od którego natychmiast postanowi uciec razem z Zosią (Oliwia Zygier). Oczywiście, Sanocka od razu wybierze numer do Karskiego, ale on zajęty Wysocką nie odbierze od niej żadnego połączenia.

Karski wróci myślami do Kasi w 1955 odcinku "M jak miłość"!

Dopiero po upojnych chwilach w 1955 odcinku "M jak miłość" Jakub chwyci telefon do ręki i zobaczy, że Kasia dzwoniła do niego aż 3 razy. Karski od razu powie o tym Wysockiej, czym szybko zdejmie jej u śmiech z twarzy. Tym bardziej, że dopiero co zdoła pokonać Klarę, a tu z drugiej strony wyskoczy jej Kasia, która będzie dla niej trudniejszą rywalką niż koleżanka Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska), bo będzie przecież byłą żoną detektywa.

Szczególnie, że w 1955 odcinku "M jak miłość" Karski natychmiast zacznie się martwić o Sanocką, przez co Wysocka zacznie się bać, że odżyją w nim dawne uczucia, a ona znów zostanie sama ze złamanym sercem. Zwłaszcza, że przecież tego najbardziej się bała po zakochaniu się w Jakubie.

- Kaśka 3 razy dzwoniła. Dziwne. Wczoraj też jakoś dziwnie się zachowywała. Nie wiem, ma chyba jakiś problem, coś ją dręczy, a ja nie wiem jak jej pomóc... - przyzna jej Jakub.

Szczęście Martyny i Jakuba w 1955 odcinku "M jak miłość" nie potrwa długo!

Jednak gdy w 1955 odcinku "M jak miłość" zobaczy minę Martyny, to natychmiast zmieni temat, gdyż zda sobie sprawę, że mógł ja tym zranić. Tym bardziej, że przecież dopiero co spędzili wspólnie kolejną noc, a tuż po niej on zacznie gadać o swojej byłej.

- Zresztą nieważne. Nie będę ci zawracał głowy. Proszę, smacznego - uzna Karski.

W tym momencie w 1955 odcinku "M jak miłość" Jakub wróci do Martyny, a para zasiądzie do wspólnego posiłku, w trakcie którego Wysocka zacznie robić wszystko, aby Karski zapomniał o swojej byłej żonie. I to jej się uda, ale niestety wcale nie na długo, bo Kasia wcale nie zniknie z jego życia...

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Tak Martyna spuści łomot przyjaciółce Domańskiej! Będzie chciała odebrać jej Jakuba