M jak miłość, odcinek 1959: Przełom w związku Martyny i Jakuba! W końcu zamieszkają razem, ale Kasia może zniszczyć ich szczęście - ZDJĘCIA

Martyna i Jakub zdecydują się na kolejny krok w 1959 odcinku "M jak miłość"!

W 1959 odcinku "M jak miłość" w związku Martyny i Jakuba dojdzie do kolejnego przełomu! Po oficjalnym zakończeniu relacji przyjacielskiej, przejściu na randki na mieście i w domu, walki zazdrosnej Wysockiej o Karskiego z Igą (Maryla Morydz) i Klarą (Aleksandra Kisio), pierwszych pocałunkach i wspólnych nocach, para postanowi pójść dalej i w końcu ze sobą zamieszkać.

W 1959 odcinku "M jak miłość" zakochani postanowią już nie łapać się w biegu na mieście, bo wspólne zamieszkanie da im więcej możliwości na częstsze spędzanie czasu razem. Szczególnie, że wszystko będzie im się dobrze układać. Do tego stopnia, że radosna Martyna już będzie trzymać w ręku pięknie ozdobione klucze do domu. Ale ta radość szybko zniknie z jej twarzy!

Kasia nie zniknie z życia Karskiego w 1959 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1959 odcinku "M jak miłość" na drodze do ich szczęścia stanie inna kobieta, której Martyna będzie obawiać się już wcześniej. I nic dziwnego, bo w końcu Marcin (Mikołaj Roznerski) także zostawił ją dla Kamy (Michalina Sosna) i dzieci Szymka (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska), co ona ogromnie przeżyła i nie chciała przechodzić tego po raz kolejny z Jakubem. Jednak to znów będzie mogło stać się faktem...

Zwłaszcza, że w 1959 odcinku "M jak miłość" Kasia wciąż będzie ukrywała się z jego córką Zosią (Oliwia Zygier) przed zabójcą Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Co prawda, Sanockiej nie uda się skontaktować z byłym mężem, gdy będzie uciekać przed agresorem, bo wtedy on wybierze miłe chwile z Martyną, to po wszystkim jego myśli znów zaczną krążyć wokół byłej żony, co ogromnie ją dotknie. A to będzie dopiero początek...

Kogo wybierze detektyw w 1960 odcinku "M jak miłość"?

Już w 1960 odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania byłych małżonków, gdy Kasia dowie się o zatrzymaniu Olka (Maurycy Popiel). Wówczas Sanocka w końcu przyzna mu się do romansu z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), u którego znalazł jej naszyjnik i powie mu, że to Mariusz pozbył się jej kochanka. Przy okazji wręczy mu jeszcze list, w którym wreszcie powie mu prawdę o ojcostwie Zosi. Tyle tylko, że poprosi, aby otworzył go dopiero po jej śmierci.

Czy w w 1960 odcinku "M jak miłość" Jakub dotrzyma słowa? A może zobaczy go już wcześniej i wówczas i ten związek Martyny szlag trafi, bo przecież będzie wiedziała, jak bardzo chciał być ojcem. Czy kolejna kobieta zniszczy szczęście Wysockiej? Czy znów spotka się z odrzuceniem, tym razem ze strony Karskiego? Czy wróci on do byłej żony i stworzą Zosi prawdziwy dom? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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