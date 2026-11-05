M jak miłość, odcinek 1959: Oto mąż Domańskiej! Artur będzie jeszcze gorszy niż Elżbieta - ZDJĘCIA

Oto mąż Elżbiety. Artur pojawi się w 1959 odcinku "M jak miłość"

Tajemniczy mąż Elżbiety wreszcie pokaże się Chodakowskim. W 1959 odcinku "M jak miłość" Kama z Marcinem wpadną z wizytą do Elżbiety, która już wcześniej zaproponowała Marcinowi, by spotkać się bardziej prywatnie. Dotąd tylko wspominała o Arturze, mówiła m.in., że nie mogą mieć z mężem dzieci, a ich relacja wydaje się dość skomplikowana. Jednak w 1959 odcinku "M jak miłość" wyobrażenie spotka się z rzeczywistością. Artur powita Kamę z Marcinem w swoim domu i da się lepiej poznać. KIm się okaże?

Artur gorszy od Elżbiety? Postać męża Domańskiej nieźle namiesza

Można się spodziewać, że postać męża Elżbiety mocno namiesza w kolejnych odcinkach "M jak miłość". W końcu nie bez przyczyny scenarzyści wprowadzają do fabuły nowy wątek i pokazują Artura widzom. Dotąd mężczyzna przemykał jedynie w rozmowach Elżbiety i Marcina, ale nikt nie widział go na żywo.

Jednak sytuacja zmieni się w 1959 odcinku "M jak miłość", kiedy Artur wraz z Elżbietą przyjmą gości w swoim domu. O dziwo, nie będzie między nimi oschłej atmosfery. Na najnowszych zdjęciach, które można zobaczyć w galerii widać, że Elżbieta z Arturem wymieniają czułości. To akurat o tyle dziwne, że Domańska od dawna próbuje uwodzić Marcina, podrywać go i nęcić. Skoro byłaby w szczęśliwym związku, prawdopodobnie nie chciałaby tego robić. Jednak kobieta ewidentnie szuka wrażeń. Czy Artur okaże się jeszcze gorszym manipulatorem niż Elżbieta?

Nowa postać w "M jak miłość". Kim jest Sławomir Grzymkowski?

Sławomir Grzymkowski to polski aktor filmowy oraz teatralny, urodzony w 1968, znany z m.in. z występów w hitowych produkcjach serialowych typu "Przyjaciółki", "Klan", "Barwy szczęścia". Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 2023 zdobył wyróżnienie w kategorii Open I Festiwalu Sztuki Aktorskiej “Teatropolis” w Łodzi za rolę w spektaklu “Prime Time”.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.