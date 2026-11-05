M jak miłość, odcinek 1956: Marysia zatrzyma się u Pawła. Dzięki synowi pozbiera się po rozstaniu z Arturem i znów będzie szczęśliwa! - ZDJĘCIA

Paweł zabierze Marysię na wycieczkę do Otwocka. Nie pozwoli mamie pogrążyć się w smutku

Paweł doskonale wie, że wyjazd Marysi na Mazury nie wystarczy, by zapomniała o zdradzie Artura i poukładała sobie życie na nowo. Dlatego w 1956 odcinku "M jak miłość" postanowi przejąć inicjatywę i zorganizować mamie trochę czasu poza domem. Zabierze ją na wycieczkę do Otwocka, by choć na chwilę oderwała myśli od bolesnego rozstania. Zduński sam stosunkowo niedawno musiał odnaleźć się w rzeczywistości po śmierci Franki (Dominika Kachlik), dlatego dobrze rozumie, jak trudne jest odbudowywanie codzienności po stracie bliskiej osoby. Nie będzie więc zasypywał Marysi radami, tylko po prostu zadba o to, by nie czuła się sama.

Marysia zostanie u Pawła na noc. Wieczorem wyzna synowi coś ważnego

Po wspólnie spędzonym dniu Paweł zaproponuje mamie, by została u niego na noc. Marysia początkowo nie będzie chciała korzystać z gościnności syna, ale Zduński znajdzie sposób, by ją przekonać. Zacznie nawet żartować, że jeśli mama zostanie w Warszawie, on przemyśli wyjazd na wakacje do Bukowiny. Ostatecznie Marysia da się namówić, a późnym wieczorem dojdzie między nimi do bardzo szczerej rozmowy.

- Bardzo chciałam ci podziękować za dzisiejszy dzień i za to, że jesteś.

- Zawsze byłaś dla nas wsparciem, teraz nasza kolej – odpowie Paweł. Wtedy Marysia przyzna, jak wiele dał jej wspólnie spędzony czas.

- Dziś po raz pierwszy miałam poczucie, że mam grunt pod nogami. Bardzo było mi to potrzebne – wyzna.

- Przynajmniej tyle mogliśmy zrobić, żebyś poczuła, że nie jesteś w tym sama – zapewni ją syn.

Paweł pomoże mamie stanąć na nogi po zdradzie Artura

Słowa Marysi pokażą, że obecność Pawła naprawdę zaczyna jej pomagać. Choć rozstanie z Arturem wciąż będzie dla niej bolesne, Rogowska po raz pierwszy poczuje, że może odzyskać równowagę i zacząć układać sobie życie bez męża. Wsparcie syna okaże się dla niej niezwykle ważne. Czy pobyt u Pawła stanie się początkiem nowego etapu w życiu Marysi? Na razie nic nie wskazuje na to, by miała na stałe przeprowadzić się do Warszawy, ale w 1956 odcinku "M jak miłość" przekona się, że w trudnych chwilach zawsze może liczyć na rodzinę.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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