M jak miłość, odcinek 1956: Marysia zatrzyma się u Pawła. Dzięki synowi pozbiera się po rozstaniu z Arturem i znów będzie szczęśliwa! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-11-05 9:29

W 1956 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) wreszcie zacznie odzyskiwać spokój po rozstaniu z Arturem (Robert Moskwa). Ogromną rolę odegra w tym Paweł (Rafał Mroczek), który postanowi zadbać o mamę i pokazać jej, że nie musi samotnie mierzyć się z małżeńskim dramatem. Zduński zabierze ją na wycieczkę do Otwocka, a potem namówi, by została u niego na noc. Początkowo Marysia w 1956 odcinku "M jak miłość" będzie się wahać, ale wieczorem wydarzy się coś, co da jej nadzieję na lepsze jutro. Po raz pierwszy od dawna poczuje, że znów staje na nogi!

Paweł zabierze Marysię na wycieczkę do Otwocka. Nie pozwoli mamie pogrążyć się w smutku

Paweł doskonale wie, że wyjazd Marysi na Mazury nie wystarczy, by zapomniała o zdradzie Artura i poukładała sobie życie na nowo. Dlatego w 1956 odcinku "M jak miłość" postanowi przejąć inicjatywę i zorganizować mamie trochę czasu poza domem. Zabierze ją na wycieczkę do Otwocka, by choć na chwilę oderwała myśli od bolesnego rozstania. Zduński sam stosunkowo niedawno musiał odnaleźć się w rzeczywistości po śmierci Franki (Dominika Kachlik), dlatego dobrze rozumie, jak trudne jest odbudowywanie codzienności po stracie bliskiej osoby. Nie będzie więc zasypywał Marysi radami, tylko po prostu zadba o to, by nie czuła się sama.

Marysia zostanie u Pawła na noc. Wieczorem wyzna synowi coś ważnego

Po wspólnie spędzonym dniu Paweł zaproponuje mamie, by została u niego na noc. Marysia początkowo nie będzie chciała korzystać z gościnności syna, ale Zduński znajdzie sposób, by ją przekonać. Zacznie nawet żartować, że jeśli mama zostanie w Warszawie, on przemyśli wyjazd na wakacje do Bukowiny. Ostatecznie Marysia da się namówić, a późnym wieczorem dojdzie między nimi do bardzo szczerej rozmowy.

- Bardzo chciałam ci podziękować za dzisiejszy dzień i za to, że jesteś.

- Zawsze byłaś dla nas wsparciem, teraz nasza kolej – odpowie Paweł. Wtedy Marysia przyzna, jak wiele dał jej wspólnie spędzony czas.

- Dziś po raz pierwszy miałam poczucie, że mam grunt pod nogami. Bardzo było mi to potrzebne – wyzna.

- Przynajmniej tyle mogliśmy zrobić, żebyś poczuła, że nie jesteś w tym sama – zapewni ją syn.

Paweł pomoże mamie stanąć na nogi po zdradzie Artura

Słowa Marysi pokażą, że obecność Pawła naprawdę zaczyna jej pomagać. Choć rozstanie z Arturem wciąż będzie dla niej bolesne, Rogowska po raz pierwszy poczuje, że może odzyskać równowagę i zacząć układać sobie życie bez męża. Wsparcie syna okaże się dla niej niezwykle ważne. Czy pobyt u Pawła stanie się początkiem nowego etapu w życiu Marysi? Na razie nic nie wskazuje na to, by miała na stałe przeprowadzić się do Warszawy, ale w 1956 odcinku "M jak miłość" przekona się, że w trudnych chwilach zawsze może liczyć na rodzinę.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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