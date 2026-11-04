M jak miłość, odcinek 1960: Jakub uratuje Kasię i wreszcie będą razem? Wyjdzie ze swojej kryjówki, ale Mariusz wciąż będzie się czaił w pobliżu - ZDJĘCIA

Kasia ucieknie przed Mariuszem w 1960 odcinku "M jak miłość". Tylko Karski może jej pomóc

Kasia coraz bardziej rozumie, że rozwód z dobrym i pomocnym Jakubem to poważny błąd. Miała przeżyć sielankę z architektem, a skończyło się na poznaniu jego prawdziwej natury. Mariusz znęca się nad żoną fizycznie i psychicznie, a ona w końcu ucieknie. Wraz z córką zaszyje się w kryjówce i postanowi uciec jak najdalej się da. Jednak zanim opuści miasto, postanowi załatwić kilka spraw. To do Jakuba poleci w 1960 odcinku "M jak miłość", by wyznać mu część ważnych informacji, bo wie, że detektywowi może ufać.

Kasia powie Jakubowi prawdę o Sowińskim i przekaże mu list w 1960 odcinku "M jak miłość"

Kasia specjalnie dla byłego męża opuści kryjówkę, w której znajdzie chwilowe schronienie przed Mariuszem. Jednak wie dobrze, że okrutny mąż czyha i chce doprowadzić do jej powrotu do domu, by mieć nad nią i Zosią całkowitą kontrolę. Lekarka podejmie ryzyko i w 1960 odcinku "M jak miłość" opuści kryjówkę, by spotkać się z Jakubem. Będzie chciała przekazać mu kilka informacji i list.

Kasia powie detektywowi, że to Mariusz zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Wyzna wreszcie, że mąż jest mordercą i chociaż kobieta nie była razem z nim na miejscu zdarzeń, architekt właściwie wprost przyznał się, że skrzywdził rywala. To oczywiste, że Mariusz załatwił Sowińskiego, którego ciało zostanie odnalezione, a przekazane przez Kasię informację mogą całkowicie odmienić los Olka (Maurycy Popiel). Karski będzie wiedział, co zrobić z informacjami od byłej żony.

Kasia przed wyjazdem przekaże prawdę o Zosi. Jeszcze jest szansa, by byli razem?

To nie tajemnica, że Jakub ma ogromny sentyment do Kasi, może nawet nadal żywi jakieś uczucia. Mimo rozwijającej się relacji z Martyną (Magdalena Turczeniewicz), detektyw najbardziej na świecie marzył o rodzinie. Nie wie jeszcze, że ma córeczkę i to właśnie z Kasią!

Przełom nastąpi w 1960 odcinku "M jak miłość", kiedy lekarka przekaże byłemu ukochanemu list. Napisze w nim prawdę o ojcostwie, ale zastrzeże, że Jakub może go przeczytać tylko po jej śmierci. Tak zabezpieczy Zosię na wypadek, gdyby coś jej się stało. Można się domyślać, że Jakub odczyta list nieco wcześniej. Widać będzie, że zależy mu na bezpieczeństwie Kasi i Zosi. Jeśli dowie się całej prawdy, możliwe, że będzie chciał wrócić do byłej żony i stworzyć dla niej dom dla Zosi. Przecież oboje patrzą się na siebie z sentymentem.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.