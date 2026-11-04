M jak miłość, odcinek 1956: Smutne pożegnanie Artura z Basią. Nie zniesie tego, że córka znów go odtrąci - ZDJĘCIA

Artur odbierze Basię z komisariatu policji w 1956 odcinku "M jak miłość"

Chuligański wybryk Basi w 1956 odcinku "M jak miłość", która postanowi zemścić się na Joannie za to, że zniszczyła małżeństwo Rogowskich, doprowadzi do zatrzymania 17-latki na komisariacie policji w Lipnicy. Sprawą zniszczenia auta Joanny przez Basię zajmie się Natalka (Dominika Suchecka), która zawiadomi Artura, by przyjechał po córkę na komendę. Ale zjawi się tam też kochanka Rogowskiego, od której będzie zależał los Basi.

Po konfrontacji z Joanną w 1956 odcinku "M jak miłość" Basia będzie mogła wrócić do domu! Nie trafi za kratki za porywanie samochodu Dobrzańskiej, a Artur, który odbierze ją z komisariatu, nie będzie nawet miał do niej pretensji.

- Rozumiem, że wyładowałaś całą złość na Joannę, chociaż tak naprawdę byłaś zła na mnie, tak? Nadal uważam, że powinnaś przyjść z tym do mnie. Mimo wszystko... Basia, to teraz już nigdy nie będziesz ze mną rozmawiać? - Rogowski spróbuje dotrzeć do Basi. Bezskutecznie...

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Skruszony Artur w 1956 odcinku "M jak miłość" będzie błagał Basię, by go nie odtrącała

Zrozpaczona Basia w 1956 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że powrót Artura do domu jest niemożliwy, że Marysia nigdy mu nie wybaczy romansu z Joanną, a on nie będzie chciał już wrócić do żony. Ze łzami w oczach wysłucha jednak skruszonego ojca, który znów spróbuje ją przeprosić za to, jak postąpił nie tylko wobec Marysi, ale także całej rodziny. Uświadomi sobie bowiem, że jeśli straci Basi zostanie zupełnie sam! - Kiedy zadzwonili do mnie z komisariatu w twojej sprawie, to serce mi stanęło. Byłem pewien, że coś ci się stało. Jakiś wypadek... Basiu, ja wiem, że ciebie zawiodłem bardzo. Wszystkich zawiodłem... Ale bardzo cię kocham. To się nie zmieni. Dlatego bardzo cię proszę, nie odtrącaj mnie, bo sobie z tym nie poradzę...

Basia pożegna się z Arturem w 1956 odcinku "M jak miłość", który zacznie nowe życie!

Po tych słowach Artura w 1956 odcinku "M jak miłość" Basia zacznie szlochać i wybiegnie za ojcem, który przytuli ją, ale zaraz potem wsiądzie do samochodu i odjedzie. Tak przebiegnie ich smutne pożegnanie. Dom Mostowiaków w Grabinie nie będzie już jego domem. Teraz Rogowski zamieszka w wynajętym mieszkaniu w Gródku i zacznie nowe życie.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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