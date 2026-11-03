M jak miłość, odcinek 1956: Joanna po wybryku Basi złoży skargę na córkę Artura? Spotkają się na komisariacie - ZDJĘCIA

Tak Basia w 1956 odcinku "M jak miłość" odegra się na Joannie za to, że Artur wróci do kochanki

Romans Artura i Joanny odżyje na nowo w 1956 odcinku "M jak miłość", a do Basi dotrze, że jej rodzice nigdy już nie będą razem! Co prawda Marysia wróci do domu w Grabinie, ale utwierdzi się w przekonaniu, że rozwód z niewiernym mężem to jedyne słuszne wyjście. Zwłaszcza po tym, jak oddała mu obrączkę i wyjaśniła, że ich miłość się skończyła.

Najgorzej z rozpadem małżeństwa Rogowskich w 1956 odcinku "M jak miłość" poradzi sobie Basia, która będzie gotowa zrobić wszystko, by pogodzić rodziców. Aż podsłucha rozmowę ojca z kochanką i dowie się, że Artur nie zamierza wracać do żony, że to definitywny koniec ich związku. Joanna będzie tylko na to czekała, gotowa przyjąć Artura z otwartymi ramionami.

Donos na Basię po zniszczeniu auta Joanny w 1956 odcinku "M jak miłość"

Załamana Basia w 1956 odcinku "M jak miłość" wpadnie w taką rozpacz, że postanowi odegrać się na kochance ojca! W przypływie gniewu porysuje samochód Joanny i czekają ją za to konsekwencje! Przyłapana Rogowska trafi na posterunek policji w Lipnicy, skąd będzie musiał odebrać ją Artur. Wezwany na komendę Rogowski dowie się od Natalki (Dominika Suchecka), że są świadkowie, którzy wezwali patrol policji, po tym jak widzieli wybryk Basi.

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Joanna oskarży Basię i zażąda odszkodowania w 1956 odcinku "M jak miłość"?

Ale na tym nie koniec, bo w 1956 odcinku "M jak miłość" Artur spotka się w Joanną na komisariacie, a Dobrzańska usłyszy od Natalii, że ma prawo do odszkodowania za zniszczenia auta i złożenia skargi na Basię. Jak w tej sytuacji zachowa się kochanka Artura? Czy pogrąży jego córkę i tym samym udowodni, że z nią lepiej nie zadzierać? A może odpuści Basi, by tym samym zyskać jej wdzięczność, a z czasem także akceptację dla jej romansu z Arturem?

Ostateczne słowo będzie należało do Joanny i Artur także poniesie tego skutki.

- Nie, nie będę wnosić skargi - uprzedzi policjantkę Dobrzańska.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści

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