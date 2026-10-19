M jak miłość, odcinek 1949: Marcin będzie miał dosyć Kamy! Teraz zacznie szperać mu w telefonie - ZDJĘCIA

Obsesyjna zazdrość Kamy o Marcina w 1949 odcinku "M jak miłość" źle się skończy!

Czarne chmury nad Kamą i Marcinem w 1949 odcinku "M jak miłość"! Choć intrygi Domańskiej ani o krok nie zbliżyły jej do Chodakowskiego, to była szefowa skutecznie prowokuje Kamę. Pani prezes cały czas realizuje bowiem plan skłócenia Marcina z żoną, bo wcale nie odpuściła sobie detektywa! Domańska należy do kobiet, które zawsze dostają to, czego chcą. Im bardziej Marcin ją odpycha, tym bardziej jest zafiksowana na jego punkcie. A Kama wpadła wręcz w obsesję, że Domańska odbierze jej ukochanego!

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Domańska wyśle Marcinowi prezent w 1949 odcinku "M jak miłość"

Kolejnym punktem zapalnym w 1949 odcinku "M jak miłość" będzie prezent, który pani prezent wyśle Marcinowi - butelka czerwonego wina. Kamie wcale się to nie spodoba! A żarty męża, że jest oporny na sztuczki bizneswoman nie będą ją bawiły.- Domańska się tam wije, stara, prowokuje, a my możemy się napić dobrego winka do kolacji...

- Jak chcesz, to możesz się napić. Ja podziękuję...

Kama zacznie grzebać w telefonie Marcina po wiadomości od Domańskiej w 1949 odcinku "M jak miłość"

Wspólny wieczór Chodakowskich przy winie od Domańskiej w 1949 odcinku "M jak miłość" będzie miał przykry dla Kamy finał. Nie powstrzyma się bowiem, kiedy usłyszy sygnał wiadomości przychodzącej na telefon męża. Zacznie szperać mu w telefonie, wykorzystując okazję, że Marcin zaśnie. Nagle wypuści go z rąk, a potężny hałas zbudzi mężczyznę.

- Przychodziły jakieś SMS-y, jest późno, pomyślałam, że to coś ważnego. Nie wiem, mama, Iza albo... Nie chcesz sprawdzić, kto pisał? - Kama zacznie kręcić, ale tak nieudolnie, że Marcin od razu ją przejrzy.

- Dlaczego kłamiesz? Przyznaj, że chciałaś zobaczyć, czy to Domańska napisała... A wystarczyło mnie tylko zapytać. Już to dzisiaj słyszałem...

- Przepraszam... Ale kiedy wczoraj pytałam o twój trening, to niczego się nie dowiedziałam. A ty ukryłeś swoje spotkanie z Domańską...

- Kochanie, ja nie wiem, co się z tobą dzieje, ale zapanuj nad tym proszę, bo niedługo przekroczysz cienką, czerwoną linię.. - ostrzeże żonę Marcin, który będzie miał dosyć zazdrości Kamy.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Olek wyda tajemnicę Kasi? Marcin dłużej nie zniesie zazdrości Kamy