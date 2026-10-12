M jak miłość, odcinek 1947: Marysia okłamie Pawła po odejściu Artura! Syn zniszczyłby ojczyma po zdradzie - ZDJĘCIA

Zdradzona Marysia okłamie Pawła w 1947 odcinku "M jak miłość"

Paweł przyjedzie do Grabiny, ale początkowo nie będzie świadomy, co dzieje się w życiu mamy. Dotąd Rogowscy uchodzili niemal za wzór małżeństwa, a Zduński mierzy się ze swoimi problemami, dlatego nie zawsze wie wszystko, co dzieje się w rodzinnym domu. Dlatego kiedy zobaczy smutną Marysię, od razu podejmie próbę wyciągnięcia od niej tego, co ją trapi.

- Mały kryzys, zdarza się - wyzna Marysia w 1947 odcinku "M jak miłość". Utnie temat i przejdzie do opieki nad małym Antosiem (Mikołaj Jankowski). - Ty się tym nie przejmuj, masz swoje sprawy. Wezmę Antosia i przebiorę go... - uzna wyraźnie przygaszona Rogowska.

Paweł może i nabrałby się na słowa mamy i zbagatelizował sprawę, ale chwilę później wydarzy się coś, co zwali go z nóg!

Paweł odkryje kłamstwo Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość". Tak dowie się o romansie Artura

Chwilę po rozmowie matki z synem, pod dom Mostowiaków podjedzie rozżalona Joanna (Dominika Sakowicz). Nawyzywa Marysię, a Paweł usłyszy spory fragment oskarżeń. Zabierze mamę do domu, a Dobrzańską zignoruje. Nietrudno mu będzie wywnioskować, że Rogowski uwikłał się w romans. Wściekły syn Marysi pójdzie do Artura do przychodni i rzuci się na ojczyma!

Marysia podziękuje Pawłowi w 1947 odcinku "M jak miłość"

Mimo że Marysia na pewno nie pochwala przemocy, będzie wdzięczna synowi, że tak konkretnie wstawił się w jej obronie. Kiedy emocje nieco opadną, Rogowska poczuje, że może niepotrzebnie początkowo okłamała Zduńskiego, który tak mocno o nią dba. Podczas spaceru w Grabinie podziękuje Pawłowi.

- Mamo, przykro mi... Gdybym mógł zrobić coś dla ciebie...

- Dziękuję - powie Marysia. Nie będzie dawała synowi reprymendy, po prostu odczuje wdzięczność za to, że Paweł staje po jej stronie.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści