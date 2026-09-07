M jak miłość. Mariusz zabije Sowińskiego z zimną krwią w następnym sezonie! Zanim kochanek Kasi zginie, ujawni kto jest ojcem jej córki?

Zabójstwo Sowińskiego w 1942 odcinku "M jak miłość". Mariusz pozbędzie się kochanka Kasi!

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się w 1942 odcinku "M jak miłość" nowego sezonu. Mariusz, który od dłuższego czasu zdradzał objawy psychicznego niezrównoważonego, posunie się do morderstwa, by pozbyć się kochanka Kasi. Nie znając okoliczności, w jakich żona nawiązała romans z Aleksandrem Sowińskim, wtargnie do domu dyrektora kliniki, z góry uznając go za rywala, który chce mu odebrać ukochaną, zniszczyć ich rodzinę!

Jak Mariusz w 1942 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Kasia zdradziła go z Sowińskim? Bo skończy się tylko na jednej nocy, Sowiński podstępem zaciągnął ją do łóżka, zmusił do uległości, lecz w dniu śmierci znów będzie szantażował. Podejrzane zachowanie Kasia wzbudzi czujność Mariusza do tego stopnia, że postanowi śledzić żonę podczas spaceru z Zosią po parku. I wtedy przyłapie ją z Sowińskim. Nie od razu jednak Mariusz zabije kochanka Kasi. Wyczeka odpowiedni moment!

Zobacz też: M jak miłość. Sowiński przed śmiercią dopadnie Kasię w nowym sezonie! Nie zauważy, że śledzi ich Mariusz - ZDJĘCIA

Mariusz mordercą w 1942 odcinku "M jak miłość"! Zabije Sowińskiego nim zdąży mu powiedzieć, że nie jest ojcem córki Kasi

Dopiero późnym wieczorem w 1942 odcinku "M jak miłość" nastąpi brutalny atak Mariusza na Sowińskiego! Szalejący z zazdrości Sanocki wtargnie do domu Aleksandra i zacznie go okładać pięściami. Z zimną krwią zadając kolejne ciosy, zacznie krzyczeć, że Kasia nigdy nie będzie jego. Tym samym udowodni, że jest w stanie zabić każdego, kto ośmieliłby się zabrać mu żonę.

- Chcesz mi odebrać żonę, moją kobietę?! - rzuci wściekle Mariusz, nie czekając jednak na odpowiedź. Dla niego stanie się jasne, że Kasia ma romans z dyrektorem kliniki. Po tym, co zobaczy w parku, uzna, że zdradza go z szefem już od dawna!

- To nie tak, jak pan myśli. Powinien pan wiedzieć, że pana żona... - Sowiński będzie chciała powiedzieć Mariuszowi, że Kasia go okłamuje,że nie jest ojcem jej córki Zosi. Ale nie zdąży.

Bestialski napad Mariusza zaskoczy Sowińskiego, który w 1942 odcinku "M jak miłość" nie zdoła się obronić! Nie odepchnie napastnika, kiedy Sanocki z całej siły chwyci go za gardło, a potem będzie okładał pięściami aż zalany krwią Sowiński padnie na podłogę. Dopiero wówczas do Mariusza dotrze co zrobił. Widząc umierającego Sowińskiego nie udzieli mu pomocy. Przeciwnie! Będzie chciał uciec z domu zabitego kochanka Kasi. Zatrzyma się jednak w ostatniej chwili, aby zatrzeć ślady zabójstwa.

Sowiński zginie w 1942 odcinku "M jak miłość", a Mariusz postara się o to, żeby nie było żadnego dowodu na to, że to on go zabił. Nie pozbędzie się jednak zwłok Aleksandra.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" we wrześniu w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie