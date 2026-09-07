M jak miłość. Marcin na wyjeździe z Domańską pozna jej wstydliwy sekret w nowym sezonie! Szefowa zapłaci mu milion złotych, jeśli spełni jej prośbę - ZDJĘCIA

Tak się skończy wyjazd Marcin i Elżbiety w 1942 odcinku "M jak miłość". Zdrada w tle!

Marcin i Domańska w 1942 odcinku "M jak miłość" wyjadą razem służbowo do Łodzi, a Elżbieta nie cofnie się przed niczym, żeby ochroniarz został jej kochankiem! Oczywiście słowem nie wspomni, że zdobyła już dowód zdrady Marcin, zmontowany przez AI filmik, na którym uprawia seks z młodą kobietą! Dzięki temu nagraniu będzie mogła szantażować Chodakowskiego, że Kama (Michalina Sosna) dowie się o jego seks-igraszkach z nieznajomą. Zanim jednak to nastąpi szefowa Marcina spróbuje go podejść w inny sposób.

Przebiegła Elżbieta w 1942 odcinku "M jak miłość" sprzeda Chodakowskiemu "smutną" historię o tym, jak niby ona i jej mąż starają się o dziecko, ale nie może zajść w ciążę, że bo mężczyzna jest bezpłodny! To będzie totalna bzdura, bo nie dość, że Domańska nie żyje z mężem, to jeszcze nie chce zostać matką, zakładać z nim rodziny! Bardziej interesują ją romanse z facetami, którzy stawiają jej opór.

Podczas drogi powrotnej Domańska w 1942 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Marcinowi ze wstydliwego sekretu dotyczącego jej bezpłodności męża.

- Nie wiem, czy ci kiedyś wspominałam, ale mój mąż nie może mieć dzieci. Dla mnie to ostatni dzwonek, jeśli nie teraz, to chyba już... nigdy. Rozważaliśmy z mężem różne opcje, ale nie możemy się dogadać. A czas płynie… - skłamie Elżbieta, cytowana przez światseriali.interia.pl, licząc na to, że Chodakowski nabierze się na tę opowieść.

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Marcin dostanie od Domańskiej propozycję wartą milion złotych w 1942 odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach szefowej w 1942 odcinku "M jak miłość" Marcin nie będzie wiedział, do czego Domańska tak właściwie zmierza. Aż wreszcie Elżbieta zacznie go chwalić za to, jakim jest dobrym mężem dla Kamy, ojcem dla swoich dzieci. Bo przecież, gdyby tak nie było, już dawno zdradziłby żonę! I w tym momencie wyskoczy z prośbą, by Marcin spłodził jej dziecko!

- Dlatego mam dla ciebie pewną propozycję. Chcę, żebyś został ojcem mojego dziecka... - powie Elżbieta.

Zszokowany Marcin w 1942 odcinku "M jak miłość" poluzuje krawat i omal nie straci panowania nad kierownicą. Od początku sądził, że Domańska jest szurnięta, że tak się na niego uwzięła, ale teraz zrozumie, że ona nie żartuje i sprawy zabrnęły zdecydowanie za daleko. Bo szefowa uzna propozycję za czysty biznes. Do tego wart duże pieniądze!

- Nie patrz tak, nie jestem w stanie upojenia. Wypiłam dokładnie tyle, ile musiałam, żeby zdobyć się na odwagę... Niczym nie ryzykujesz, bo nikt nigdy się o tym nie dowie. Biznesowo ujmując, to sytuacja win-win. Zyskuję ja, zyskujesz ty i twoja rodzina. Jesteśmy z mężem zamożnymi ludźmi, milion złotych to dla nas coś, czego braku prawie nie zauważymy… Bo chodzi o milion. W gotówce. Jeśli się zgodzisz - wyjaśni Marcinowi Domańska.

Marcin odrzuci ofertę Elżbiety w 1942 odcinku "M jak miłość". Nie spłodzi jej dziecka!

Nagle Chodakowski zjedzie na pobocze, zatrzyma samochód i w 1942 odcinku "M jak miłość" zapowie jasno Elżbiecie, że nie przyjmie jej propozycji, że nie ma takich pieniędzy, by zgodził się spełnić jej prośbę i zostać ojcem jej dziecka.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" we wrześniu w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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