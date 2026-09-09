M jak miłość, odcinek 1941: Tak Marek oszuka Natalkę przed jej ślubem z Adamem! To jej obieca - ZDJĘCIA

Marek zapowie Natalce swój przyjazd do Grabiny w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Natalka zjawi się w rodzinnym domu Mostowiaków, gdzie rozmowa szybko zejdzie na temat jej zbliżającego się ślubu z Adamem. Tym bardziej, że panna młoda już będzie mieć suknię ślubną, a wraz z narzeczonym stworzą już także listę gości na najważniejszy dzień w swoim życiu.

- Natalia, przecież ślub - zagai ją Marysia.

Oczywiście, w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mostowiakówna chętnie podchwyci temat i zdradzi żeńskiej części rodziny, że na uroczystość zapowiedział się nawet sam Marek. Natalka powie Marysi, Barbarze i Agnes, że jej przybrany ojciec zdecydował się nawet przylecieć z Australii nie tylko na jej ślub z Adamem, ale od razu także zostać w Grabinie na dłużej. Szczególnie, że już naprawdę długo go nie będzie.

- Tata to się w ogóle na 2 tygodnie zapowiedział - pochwali im się Natalka.

Barbara przejrzy syna w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

W 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marysia ogromnie się ucieszy z radosnej nowiny i powrotu swojego brata. Jednak Barbara wcale nie podzieli jej entuzjazmu. Nestorka rodu Mostowiaków będzie siedziała ze skwaszoną miną, tak jakby już wiedziała, że to wcale nie będzie prawda.

Tyle tylko, że w 1941 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie będzie wiedziała, jak o tym powiedzieć szczęśliwej Natalce. Zwłaszcza, że i ona ogromnie ucieszy się z przyjazdu ojca. Tym bardziej, gdy pochwali to jeszcze Rogowska.

- No czas najwyższy - uzna Rogowska.

Natalka dowie się o kłamstwie ojca w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach jeszcze przed swoim ślubem z Adamem?

Czy jednak w 1941 odcinku "M jak miłość" po wakacjach się przełamie i powie o tym Natalce? A może da jej ślepo ufać temu, że Marek naprawdę przyleci z Australii do Polski na jej ślub i jeszcze zostanie w Grabinie na dłużej?

Szczególnie, że już wiadomo, że Marka wcale nie będzie na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej! Jednak na zdjęciach z uroczystości wcale nie widać żalu Mostowiakowej, a tym bardziej w kierunku babci, co może wskazywać na to, że seniorka powie jej prawdę już wcześniej, przez co panna młoda będzie na nią przygotowana. I dzięki temu nie spotka jej niemiła niespodzianka na najważniejszym dniu w jej życiu.

Choć z pewnością będzie jej przykro, że w tym dniu zabraknie u jej boku przybranego ojca. Zwłaszcza, że nie pojawi się na nim także i jej przyszywana siostra Ula (Iga Krefft). Ale na szczęście, będą godni następcy!

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