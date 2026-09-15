M jak miłość, odcinek 1940: Majka zabawi się Mateuszem, bo Tomek ją wystawi. Rozbije nowy związek Mostowiaka - ZWIASTUN

Majka nie zostawi Tomka, ale w 1940 odcinku "M jak miłość" przeczepi się do Mateusza!

Związek Majki i Tomka w 1940 odcinku "M jak miłość" zawiśnie na włosku z powodu dziecka, które ma ze swoją byłą kochanką, Justyną! Od narodzin syna Kubicki więcej czasu będzie poświęcał nowej rodzinie, a Majka pójdzie w odstawkę. Znów rozczaruje Majkę, gdy nagle odwoła wizytę u jej rodziny, by zawieźć syna do lekarza. Odtrącona dziewczyna straci w końcu cierpliwość i zacznie robić mu wymówki.

- Tomek, wiesz że to nie jest w porządku?

- Będziesz robiła mi wyrzuty, bo młody jest chory?

- Nie, nie! Dobrze wiesz, że to nie o to chodzi! Moja siostra olewa teraz szkołę. Miałeś z nią pogadać! Jesteś chłopakiem jej starszej siostry, wiesz jaki to jest autorytet dla niej?

- Dobrze, ale ja nie powiedziałem, że nie pojadę, tylko nie możemy pojechać po południu? W czym problem?

- W tym, że po południu jestem w bistro i nie mogę!

- Nie wiem, to powiedz, że coś ci wypadło!

- Nie Tomek! Świat tak nie działa! Gadaliśmy o tym setki razy! Super, że masz dziecko, super, że próbujesz to wszystko jakoś poukładać, ale gdzie w tym wszystkim jest ja?

- Pojedziemy w sobotę przyszłą. Porozmawiam z twoją siostrą i wszystko będzie dobrze, ok?

Zaślepiona miłością Majka na wszystko się zgodzi, bo w 1940 odcinku "M jak miłość" nie odważy się podjąć decyzji o rozstaniu. Tomek jest jej pierwszym chłopakiem, są razem od początku studiów na WAT i cały czas łudzi się, że kiedyś wezmą ślub. Jednocześnie Majka pozwoli na to, że Mateusz zakochiwał się w niej coraz bardziej. Jakby nie dostrzegała tego, że Mostowiak traktuje ją nie jak zwykłą przyjaciółkę.

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Majka przyciągnie Mateusza do siebie w 1940 odcinku "M jak miłość" i zada mu jedno pytanie!

Zachowanie Majki wobec Mateusza w 1940 odcinku "M jak miłość" sprawi, że zakochany Mostowiak będzie cały czas miał nadzieję. Kiedy zobaczy, jak Mateusz i Bogna się całują, zrobi się o niego zazdrosna. A wieczorem przed bistro pójdzie o krok dalej. Czule dotknie kołnierzyka jego koszuli, przyciągnie go do siebie i zapyta:

- Myślałam o tym, co powiedział Michał... Że są takie spotkania, które zmieniają całe życie. Też tak uważasz?

- Dlaczego pytasz?

- Nie wiem...

Bogna zostawi Mateusza przez Majkę w 1940 odcinku "M jak miłość"

Świadkiem tej sceny w 1940 odcinku "M jak miłość" będzie Bogna, która właśnie przez Majkę zostawi Mateusza! Kiedy Mostowiak zostanie bez dziewczyny, przyjaciółka nie pozna prawdy, że to z jej winy Bogna się wycofa z tego związku.

- A co ty tu robisz jeszcze? Gdzie Bogna?

- Coś jej wypadło...

- No patrz, to tak jak Tomkowi...

Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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