M jak miłość, odcinek 1936: Kochanka Mikołaja napadnie na Natalkę! Zginie po konfrontacji z niebezpieczną Darią? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1936 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1936 odcinku "M jak miłość" znajomość Natalki i Mikołaja będzie mieć tragiczny finał, gdy wkroczy do niego była partnerka Lipińskiego! Pociągająca, ale i szalenie niebezpieczna Daria odkryje, że jej dawny kochanek zainteresował się Mostowiakową i nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tym bardziej, że jej uczucie do dyrektora Hani (Wiktoria Basik) wcale nie minie.

W 1936 odcinku "M jak miłość" Daria postanowi zawalczyć o Mikołaja i pozbyć się swojej konkurentki. Zwłaszcza, że nie będzie ona świadoma tego, że fascynacja Lipińskiego jest głównie jednostronna, bo przecież Natalka będzie świeżo po zaręczynach z Adamem i już nie będzie mogla doczekać się ślubu z Karskim! Ale czy do niego dotrwa?

Agresywna Daria rzuci się na Natalkę w 1936 odcinku "M jak miłość"!

W 1936 odcinku "M jak miłość" przyszłość Natalki stanie pod dużym znakiem zapytania. Tak samo jak i życie, które w jednej chwili zostanie zagrożone, gdy przyjdzie jej zmierzyć się twarzą w twarz z niebezpieczną z Darią. ZDJĘCIA z 1936 odcinka "M jak miłość" nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że była kochanka Mikołaja napadnie na jego nową sympatię.

Dawna partnerka Lipińskiego nie będzie się patyczkować i rzuci się na Mostowiakową po służbie. Daria wyczeka momentu aż Natalka będzie sama i zaatakuje ją najpewniej po jej spotkaniu z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) i Barbarą (Teresa Lipowska) w rodzinnym domu Mostowiaków. Agresywna kobieta powali policjantkę na ziemię i będzie przy tym tak brutalna, że w grę wejdzie nawet broń!

Czy Mostowiakowa przeżyje brutalne starcie z kochanką Lipińskiego w 1936 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1936 odcinku "M jak miłość" Daria postrzeli Natalkę? Czy Mostowiakowa zginie z rąk byłej kochanki Lipińskiego, który się obok niej zakręci, osieroci Hanię i nie doczeka swojego ślubu z Karskim? Czy policjantka zapłaci najwyższą cenę za swoją znajomość z Mikołajem i przyjęcie jego zaproszenia na kawę?

Wszystkich fanów Natalki uspokajamy, bo Mostowiakowa nie umrze w 1936 odcinku "M jak miłość"! Jeszcze nie wiadomo, jak dokładnie skończy się starcie policjantki z Darią i czy finalnie to funkcjonariuszka odniesie jakieś poważniejsze obrażenia, czy może jej agresorka? A może w ogóle ich konfrontacja skończy się bezboleśnie?

Co będzie dalej z Natalką i Adamem w 1936 odcinku "M jak miłość"?

Jednak pewne jest to, że Natalka przeżyje, a widzowie wciąż będą śledzić jej losy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, bo Dominika Suchecka regularnie pojawia się na planie, gdzie właśnie kręcą się nowe odcinki! A co więcej, u jej boku dalej widać Adama, co oznacza, że narzeczeni najpewniej przetrwają i ten kryzys i wciąż będą razem!

Ale czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w końcu wezmą ślub, który wcześniej Mostowiakowa aż trzykrotnie przełoży? Czy Natalka wreszcie utwierdzi się w swoich uczuciach wobec Adama i zostanie jego żoną? Czy Mikołaj na dobre zniknie z jej życia po brutalnym ataku Darii? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznamy dopiero po przerwie wakacyjnej!

42