M jak miłość, odcinek 1935: Marcin wpadnie w pułapkę szefowej Elżbiety i jej przyjaciółki! Zdradzi Kamę?

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1935 odcinku „M jak miłość” Elżbieta nie zaprzestanie swoich sztuczek na Marcinie. I choć przystojny Chodakowski już dwukrotnie odrzuci jej zaloty, gdy nie zgodzi się zostać jej osobistym bodyguardem i nie przyjmie zaproszenia do jej domu na drinka po pracy, to jednak Domańska się nie podda.

Do tego stopnia, że skonfrontuje się z jego żoną, a nawet upozoruje nawet swój wypadek, aby w końcu zwabić swojego nowego podwładnego do siebie. Tyle tylko, że wówczas do 1932 odcinka "M jak miłość" między nimi do niczego nie dojdzie. Mimo iż kobieta będzie próbować tego już od 1929 odcinka "M jak miłość"!

Elżbieta i Klara w końcu znajdą sposób na Marcina w 1935 odcinku „M jak miłość”!

I już wtedy nowa szefowa Chodakowskiego zacznie wątpić w cel swojej misji i zacznie się zastanawiać, czy nie odpuścić sobie przystojnego pracownika. Ale jej najlepsza przyjaciółka jej na to nie pozwoli. Zdradzamy, że 1935 odcinku „M jak miłość” Klara wymyśli sposób, aby Elżbieta wreszcie mogła trafić do Marcina!

- Mam się poddać? - spyta zrezygnowana Elżbieta swojej najlepszej przyjaciółki.

- Kto mówi, że masz się poddać... - zapowie jej Klara.

- Czuję, że masz jakiś pomysł - ucieszy się Domańska.

W 1935 odcinku „M jak miłość” Marcin w końcu wpadnie w sidła Elżbiety! Najlepsza przyjaciółka Domańskiej zastawi sprytną pułapkę na Chodakowskiego, w efekcie której jego nowa szefowa w końcu osiągnie swój cel i go zdobędzie! Ale w jakim celu?

Dojdzie do zdrady u Chodakowskich w 1935 odcinku „M jak miłość”?

Czy w 1935 odcinku „M jak miłość” u Chodakowskich dojdzie do zdrady? Czy do tej pory twardo opierający się Marcin w końcu ulegnie Elżbiecie, poświęcając w ten sposób swoje małżeństwo z Kamą? Czy Chodakowska pożałuje tego, że wymusiła na mężu zmianę pracy i za swoją decyzję zapłaci najwyższą cenę? Czy znów straci ukochanego?

A może w 1935 odcinku „M jak miłość” Marcin w ostatniej chwili się opamięta i jednak nie zdradzi Kamy? Czy Chodakowski pozostanie wierny swojej żonie? A może do reszty da się złapać napalonej na niego Elżbiecie? Czy Domańska ostatecznie wyjdzie z tego zwycięsko? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

50