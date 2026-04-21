M jak miłość, odcinek 1932: Marcin przejrzy zamiary Elżbiety! Tak ją załatwi - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Marcin domyśli się, że wpadł w oko swojej nowej szefowej. Wszystko przez to, że Elżbieta nie przestanie go kusić nie tylko atrakcyjnymi ofertami, ale także swoją kobiecością i bezpośredniością w ich kontaktach, czego świadkiem stanie się nawet Olek (Maurycy Popiel), gdy Domańska upozoruje wypadek, a Chodakowski się nią zajmie.

Oczywiście, w 1932 odcinku „M jak miłość” Chodakowski nie zostawi Do,mańskiej w potrzebie i zabierze ją do kliniki swojego brata. A następnie odwiezie Elżbietę do domu, do którego w końcu uda jej się go ściągnąć tuż po tym, jak odrzuci jej wcześniejsze zaproszenie na drinka. Jednak i w tym przypadku nie będzie miał co liczyć na coś więcej, bo przecież on już będzie zajęty.

- Marcin czuję, że tam są różne zamiary wobec niego. Widzi, kiedy kobieta go kokietuje, znajduje sobie jakieś takie wymówki. Może nie do końca oszukując Kamy, ale nie mówiąc jej całej prawdy - przyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Marcin upokorzy Elżbietę w 1932 odcinku „M jak miłość”!

W 1932 odcinku „M jak miłość” Marcin da kolejnego kosza Elżbiecie i już otwarcie jej to wyzna. Tym bardziej, że będzie miał już serdecznie dość jej gierek i podchodów, co otwarcie jej wyzna. Oczywiście, Domańska postanowi rżnąć głupa i robić dobrą minę do złej gry, ale Chodakowski się na to nie nabierze i dodatkowo ją pogrąży, czym ogromnie ją zszokuje.

- Znowu się nie udało - skwituje Marcin.

- Chyba nie rozumiem - okłamie go Elżbieta, ale Chodakowski w 1932 odcinku „M jak miłość” nie pozostawi na niej suchej nitki - Doskonale pani rozumie.

Domańska nie daruje Chodakowskiemu w 1932 odcinku „M jak miłość”!

Tyle tylko, że nawet to w 1932 odcinku „M jak miłość” nie sprawi, że Elżbieta się podda, z czego Marcin doskonale zda sobie sprawę. I oczywiście będzie mieć rację, bo Domańska wraz ze swoją przyjaciółką (Aleksandra Kisio) już będzie obmyślać kolejny plan na jego zdobycie i odbicie go Kamie.

- Marcin musi mieć na uwadze to, że pani prezes Domańska na pewno tak łatwo nie odpuści - podsumował Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Do czego tym razem posunie się nowa szefowa Marcina? Czy w końcu osiągnie swój cel? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

20