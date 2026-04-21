M jak miłość, odcinek 1932: Ostra konfrontacja Kamy i Elżbiety! Da jej poważne ostrzeżenie co do Marcina - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” nowa szefowa Marcina postanowi skonfrontować się z Kamą. Tym bardziej, gdy Chodakowski odrzuci jej kolejną ofertę i nie zgodzi się na wspólnego drinka w jej domu, mimo iż Domańska będzie go kusić. Jednak mąż Kamy jej nie ulegnie. I stąd i Elżbieta zdecyduje się ją poznać, aby wiedzieć, z kim tak naprawdę walczy i ma do czynienia.

- To spotkanie z Kamą wynika z jakiejś ciekawości, kim jest ta kobieta, która tego Chodakowskiego przy sobie trzyma i dla której ten Chodakowski chce być honorowy - wyjaśniła Katarzyna Dąbrowska w "Kulisach M jak miłość".

W 1932 odcinku „M jak miłość” Elżbieta wkroczy do salonu fryzjerskiego niczego nieświadomej Kamy, która potraktuje ją jak zwykłą klientkę. Zwłaszcza, że Marcin okłamie ją w sprawie wieku i wyglądu swojej nowej przełożonej, przez co Chodakowska początkowo nie będzie wiedzieć, że to właśnie ona!

- Zapraszam - powie radośnie Kama.

Elżbieta i Kama wymienią się uprzejmościami w 1932 odcinku „M jak miłość”!

W 1932 odcinku „M jak miłość” Elżbieta zmierzy Kamę wzrokiem, po czym zasiądzie na fotel. Domańska zacznie przyglądać się rywalce, po czym przejdzie do ataku. Tyle tylko, że Chodakowska zbyt długo nie pozostanie jej dłużna i szybko ją zgasi!

- Musi go pani pilnować - ostrzeże ją Elżbieta, mając na myśli oczywiście Marcina.

- Nie muszę. Sam się pilnuję - odpowie jej pewna swego Kama, czym nieco zbije ją z tropu.

Tym bardziej, że w 1932 odcinku „M jak miłość” Domańska będzie spodziewać się zupełnie innego jego przebiegu. A przede wszystkim osoby żony Chodakowskiego!

- Myślę, że to spotkanie nie do końca tłumaczy dla pani prezes tę sytuację. W jej świecie ona powinna tutaj rozdawać te karty. Jest wygrana w tej konkurencji. Elżbieta to jest zdecydowanie osoba, która wszystko zawsze dostaje na pięknej, złotej tacy podane. Kiedy nie dostaje tego, co chce, to jest bardzo zła - podsumowała Katarzyna Dąbrowska w "Kulisach M jak miłość".

Domańska nie odpuści po starciu z Chodakowską w 1932 odcinku „M jak miłość”!

Ale mimo tego w 1932 odcinku „M jak miłość” Elżbieta nie odpuści sobie Marcina. A jedynie za namową przyjaciółki (Aleksandra Kisio) zmieni nieco taktykę. Zdradzamy, że Domańska upozoruje wypadek, aby w ten sposób w końcu zbliżyć się do Chodakowskiego i go do siebie ściągnąć. I choć w 1932 odcinku „M jak miłość” jej się to uda, to jednak Marcin jej nie ulegnie. Jednak to wcale nie będzie koniec jej walki o niego!

12