M jak miłość, odcinek 1932: Odważna propozycja Elżbiety! Tak spróbuje omotać Marcina - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Elżbieta nie odpuści sobie Marcina. I choć Chodakowski odrzuci jej ofertę bycia jej osobistym ochroniarzem, to jednak Domańska nie będzie miała zamiaru z niego rezygnować. Wszystko przez to, że przystojny zastępca eksperta do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego od razu wpadnie jej w oko. Do tego stopnia, że natychmiast zachce czegoś więcej i nie spocznie, póki nie osiągnie swojego celu.

Dlatego już w 1932 odcinku „M jak miłość” wyskoczy z kolejną propozycją. Jednak już zdecydowanie odważniejszą, gdyż przyjmie już zupełnie inną taktykę w zdobyciu Marcina. Zdradzamy, że Elżbieta postanowi wykorzystać swoją bezpośredniość i kobiecie wdzięki, które już otwarcie zacznie przed nim eksponować.

- Zapraszam do siebie na drinka - rzuci Elżbieta.

- Na pewno Marcin odpowiada na pewne potrzeby, które pani prezes ma, te dotyczące mężczyzn po prostu. Zagina mocno parol na Chodakowskiego - przyznała Katarzyna Dąbrowska w "Kulisach M jak miłość".

Marcin odrzuci kolejną propozycję Elżbiety w 1932 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1932 odcinku „M jak miłość” Marcin od razu domyśli się w czym rzecz i znajdzie się w kropce. Tym bardziej, że już raz jej odmówi, a teraz ona wyskoczy z kolejną propozycją, co przy kolejnym odrzuceniu mogłoby postawić jego przyszłość pod znakiem zapytania.

- Nowa szefowa Marcina jest intrygującą postacią, piękną kobietą. Władczą, stąpającą twardo po ziemi. Nie no jest to trudna sytuacja, kiedy szefowa jest tak wyzywająca i bezpośrednia - przyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Ale mimo wszystko w 1932 odcinku „M jak miłość” nie będzie miał zamiaru przyjmować oferty Elżbiety. Szczególnie, że przecież będzie już w szczęśliwym związku z Kamą (Michalina Sosna)!

- Marcin czuję, że tam są różne zamiary wobec niego. Widzi, kiedy kobieta go kokietuje, znajduje sobie jakieś takie wymówki. Może nie do końca oszukując Kamy, ale nie mówiąc jej całej prawdy - dodał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Zawzięta Domańska i tak nie odpuści sobie Chodakowskiego w 1932 odcinku „M jak miłość”!

Jednak nawet to w 1932 odcinku „M jak miłość” nie zniechęci Elżbiety w osiągnięciu swojego celu, bo Domańska i tak się nie podda i zacznie posuwać się do kolejnych sztuczek, aby tylko uwieść Marcina. Zdradzamy, że nowa szefowa Chodakowskiego upozoruje nawet wypadek i podstępem ściągnie go do domu, ale i tym nic nie ugra.

Aż w końcu w 1932 odcinku „M jak miłość” skonfrontuje się z Kamą, aby poznać swoją rywalkę i otwarcie zacznie się jej odgrażać. Ale i w tym przypadku zbyt wiele nie ugra! Czy zatem w końcu się podda? Przekonamy się niebawem!

