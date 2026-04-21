M jak miłość, odcinek 1932: Marcin znów będzie detektywem! Dołączy do śledztwa Jakuba w tajemnicy przed Kamą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin i Jakub znów połączą siły i w 1932 odcinku "M jak miłość" zaczną prowadzić kolejne detektywistyczne śledztwo! Chociaż Chodakowski pod wpływem szantażu Kamy odszedł z ich agencji, zmienił pracę, zatrudnił się jako ekspert ds. bezpieczeństwa w korporacji, gdzie prezesem jest Elżbieta Domańska (Katarzyna Dąbrowska), to wciąż będzie go ciągnęło do niebezpiecznego zajęcia. Zwłaszcza, że nowa praca, za biurkiem, w garniturze i pod krawatem, szybko stanie się dla niego prawdziwą męczarnią.

- Marcin czuję jakiś taki zawód, gdzieś, że w nowej pracy, jednak adrenaliny nie znajdzie. Dusi się tam. Nie potrafi się do końca pożegnać z agencją, odciąć od tego wszystkiego - zapowiada Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1932: Marcin oszuka Kamę w sprawie szefowej. Przejrzy Elżbietę, która zostanie jej rywalką! - ZDJĘCIA

Marcin wyrwie się z biura na kolejną akcję z Jakubem w 1932 odcinku "M jak miłość"

Mimo że Chodakowski nie zrezygnuje z posady ochroniarza pani prezes Domańskiej, to w 1932 odcinku "M jak miłość" skorzysta z okazji, że Jakub będzie potrzebował jego pomocy i wyrwie się z korporacji. Tego dnia detektywi dostaną się na teren pewnej posiadłości, będą skakać przed ogrodzenie i prowadzić tajną obserwację. Ku radości Marcina, który znów poczuje, że żyje, a nie męczy jako ochroniarz Elżbiety, która od pierwszego spotkania będzie chciała go uwieść.

- Jak za starych dobrych czasów, co? - powie Chodakowski do Jakuba podczas wspólnego śledztwa.

- No nie takich starych... - zauważy Karski.

Przeczytaj też: M jak miłość. Tajemnice nowej szefowej Marcina wyjdą na jaw i zniszczą wszystko. Ona musi wygrać - ZDJĘCIA

Kama w 1932 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Marcin ją oszukuje

Dziwne zachowanie Marcina w 1932 odcinku "M jak miłość" nie umknie uwadze Kamy, która odkryje, że mąż ją cały czas oszukuje, że po godzinach pomaga Jakubowi w śledztwach w agencji detektywistycznej. Nawet już nie zrobi Marcinowi za to żadnych wymówek, bo uzna, że niebezpieczna praca z Jakubem jest i tak lepsza niż spotkania z uwodzicielską panią prezes Domańską, która także Kamie pokaże na co ją stać w walce o Chodakowskiego.

- Kama ewidentnie wyczuwa, że coś jest na rzeczy. Zaczyna zauważać, że Marcin nie do końca jest szczęśliwy. Nie wie, czy to jest takie nieszczęście totalne związane z miejscem, w którym pracuje, czy dzieje się jeszcze coś innego... - uchyla rąbka tajemnicy Michalina Sosna w "Kulisach serialu M jak miłość".

M jak miłość. Zmarła Franka wróci do Pawła. Przyjdzie do niego w szpitalu