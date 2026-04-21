M jak miłość. Tajemnice nowej szefowej Marcina wyjdą na jaw i zniszczą wszystko. Ona musi wygrać - ZDJĘCIA

Kim jest nowa szefowa Marcina z "M jak miłość"?

Tajemnicza Elżbieta dołączy do wątku lubianych bohaterów z "M jak miłość" już w 1929 odcinku. Katarzyna Dąbrowska zagra nową szefową Chodakowskiego, która od razu się nim zainteresuje. Szybko wyjdzie na jaw, że kobieta jest bardzo pewna siebie, wie czego chce i to zdobywa. Jakie będzie jej zaskoczenie, kiedy nieustępliwy i wierny Marcin nie nabierze się na jej sztuczki...

Elżbieta spróbuje uwieść Marcina. Pokaże charakterek

Elżbieta Domańska, pani prezes, to jest taka postać, która wydaje nam się zupełnie inna, niż w rzeczywistości jest. Dużo bardziej problematyczna, niż na pierwszy rzut oka to wygląda - komentuje Katarzyna Dąbrowska w "Kulisach M jak miłość". - (...) Elżbieta przyzwyczaiła się do pewnego rodzaju łatwości w osiąganiu tego, czego chce - dodaje aktorka.

Już wiadomo, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Elżbieta będzie robiła wszystko, by zwrócić uwagę Marcina. To oznacza wręcz wprost, że planuje rozwalić jego małżeństwo z Kamą (Michalina Sosna).

Tajemnice Elżbiety z "M jak miłość"

Postać nowej szefowej Marcina dopiero wkracza do "M jak miłość". Nie ma złudzeń, że to część większego wątku w serialu. W związku ze zbliżającym się końcem sezonu, postać Elżbiety będzie rozwijała się głównie po wakacjach 2026. Można spekulować, że Domańska nie odkryje od razu wszystkich kart. Nie wiadomo jeszcze, jak daleko się posunie, by zdobyć Marcina.