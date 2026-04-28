M jak miłość, odcinek 1935: Sowiński podrzuci fałszywe łapówki Olkowi, ale jego plan się wyda! To ona uratuje Chodakowskich

Małgorzata Pala
2026-04-28 11:15

Sowiński (Mikołaj Krawczyk) w 1935 odcinku "M jak miłość" posunie się do okrutnych zagrywek, byle wrobić Olka (Maurycy Popiel) i zrobić z niego łapówkarza! Cwany Aleksander dotąd zaczepiał, obserwował i czekał na dobry moment. I taki właśnie nadchodzi, ponieważ dyrektor pokusi się o podrzucenie rywalowi łapówki, byle wrobić go i upokorzyć oraz załatwić duże problemy. Jednak w 1935 odcinku "M jak miłość" Sowiński nie przewidzi, że pewna kobieta stanie murem za Chodakowskimi.

Dwóch mężczyzn w białych lekarskich kitlach rozmawia ze sobą w szpitalnym korytarzu. Jeden z nich, Sowiński, trzyma w ręku niebieski segregator. W tle widoczna recepcja i pielęgniarka. To kadr z serialu M jak miłość.
"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Sowiński posuwa się coraz dalej w okrutnej grze, której jeszcze nikt nie rozgryzł. Nie jest tajemnicą, że dyrektor "poluje" na Anetę (Ilona Jansyt) i Olka. Szczególnie chciałby zniszczenia Chodakowskiego, co prawdopodobnie ma podłoże w przeszłości. I faktycznie, prawda o cwanym dyrektorze będzie wychodziła na jaw. Aneta już wie, że mężczyzna może być niebezpieczny, a wkrótce Wójcik (Jakub Kornacki) ujawni jej kolejne informacje na temat rywala. Atmosfera zgęstnieje, a to jeszcze nie koniec.

Bezczelna próba wrobienia Olka w łapówkarstwo w 1935 odcinku "M jak miłość"

Sowiński przejdzie z dogryzania i zaczepek do prawdziwego ataku. Już w 1935 odcinku "M jak miłość" Aleksander pokusi się o podłożenie Olkowi fałszywych łapówek. Specjalnie podrzuci koperty do gabinetu Chodakowskiego, ale nie przewidzi, że wcale nie ujdzie mu to na sucho. Jest ktoś, kto stanie w obronie Olka i Anety.

To ona uratuje Olka w 1935 odcinku "M jak miłość"

Mowa oczywiście o Teresce (Karolina Lutczyn), która przyuważy całą akcję Aleksandra i lojalnie zgłosi się do Anety. Ostrzeże lekarkę przed podejrzanym zachowaniem dyrektora. W ten sposób żona Olka będzie wiedziała, że coś się święci. 

Co ciekawe, nadal nie zostało ujawnione, za co konkretnie Sowiński nienawidzi Chodakowskich. Możliwe, że ma to związek z jego chorą siostrą, która ma problemy z poruszaniem się przez niesprawną nogę. Prawdopodobnie Aleksander chce się zemścić na Olku, ale jak dotąd nie zostało głośno powiedziane, za co tak go nie cierpi. W 1935 odcinku "M jak miłość" Tereska stanie po stronie Anety i Olka i przeszkodzi w planie dyrektora. To jednak nie jest koniec tego wątku.

