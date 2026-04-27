M jak miłość, odcinek 1931: Paweł nie powie Agnes, co planuje! Wyjazd z Grabiny przekreśli rodzące się uczucie Zduńskiego do córki jego ojczyma

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Decyzja Pawła o wyjeździe z Grabiny w 1931 odcinku "M jak miłość" zbiegnie się w czasie z przyjazdem do rodzinnego domu Mostowiaków jego brata Piotrka (Marcin Mroczek) z Kingą (Katarzyna Cichopek) i dziećmi. Po kilku tygodniach spędzonych na wsi, dzięki specjalistycznej terapii, lekom i pomocy wielu osób Paweł odzyska wiarę w to, że wyjdzie z depresji, że będzie w stanie sam zająć się Antosiem. Ale jeszcze nie teraz. Wyjazd z Grabiny odłoży na koniec grudnia, bo w serialowej rzeczywistości u Mostowiaków wszyscy zaczną przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Odwiedziny Piotrka i Kingi u Pawła w 1931 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Piotrek i Kinga w 1931 odcinku "M jak miłość" odwiedzą Pawła z ulgą zauważą, że powoli dochodzi do siebie po dramatycznych przeżyciach po śmierci Franki (Dominika Kachlik) i po próbie samobójczej. Jednak depresja to podstępna choroba i Zduński nie tak szybko się z niej wyleczy. Znajdzie sobie jednak zajęcia, by skierować myśli na coś innego niż bolesne wspomnienia o zmarłej France.

Nowe zajęcie Pawła w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość"

Spokojne życie w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość" stanie się dla Pawła najlepszym lekarstwem. A także impulsem, żeby zająć się czymś pożytecznym. Jak podaje światseriali.interia.pl po przyjeździe Zduńskich na wieś, zastaną Pawła w szopie za domem Mostowiaków, gdzie urządzi sobie warsztat i będzie naprawiał stary rower zmarłego dziadka Lucjana (śp. Witold Pyrkosz).

- Wiesz, że od śmierci dziadka nikt na nim nie jeździł? Rozkręciłem, co do śrubki, doczyściłem... I złożyłem ponownie, wymieniając to, co zużyte. Przede wszystkim linki i pancerze, klocki hamulcowe. Teraz wystarczy nasmarować, wyregulować i można śmigać - pochwali się Paweł, który po chwili doda, że chciałaby, aby z nim było podobnie.

- Szkoda, że z człowiekiem tak się nie da. Wywalić z niego cały gruz, szmelc i zrobić nówkę sztukę... To wydaje się takie proste, nie?

Takie plany będzie miał Paweł na przyszłość. Wtajemniczy tylko Piotrka w 1931 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1931 odcinku "M jak miłość" Paweł wtajemniczy Piotrka w swoje plany na najbliższą przyszłość, które jednak ukryje przed Agnes. Dlaczego? Bo nie będzie chciał jej zranić. Doskonale będzie bowiem zdawał sobie sprawę, jak córka Artura kocha Antosia i jak trudno jej będzie rozstać się z jego synem. Zduński uzna, że pod koniec grudnia, po Bożym Narodzeniu musi wrócić do Warszawy i zacząć nowy rozdział życia. Już bez Franki.

- Zaraz po świętach wracam z Antkiem do Warszawy. Do swojego mieszkania i do dawnego życia.

- Po świętach? To szybko...

- Już i tak długo z tym zwlekałem. Napisałem do klientów i kontrahentów, dałem im znać, że od Nowego Roku wracam do gry. Chciałbym też rozkręcić platformę internetową, handel rowerami i częściami na większą niż do tej pory skalę...

- Dobry pomysł. Tylko Agnes będzie niepocieszona... Bardzo się przywiązała do małego. Już wie, że wyjeżdżasz?

- Jeszcze jej nie mówiłem...

Czy Agnes zatrzyma Pawła i Antosia w Grabinie w 1931 odcinku "M jak miłość"?

Uczucie łączące Pawła i Agnes w 1931 odcinku "M jak miłość" zostanie wystawione na ciężką próbę. Bo jego wyjazd do Warszawy na stałe oznacza przecież rozłąkę. No chyba, że Agnes znajdzie sposób, aby zatrzymać Pawła i Antosia w Grabinie jeszcze na jakiś czas... To się okaże już niebawem.

M jak miłość. Paweł szczęśliwy w Grabinie! Sam Rafał Mroczek potwierdza, że Zduński stanie na nogi

18