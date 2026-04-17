M jak miłość, odcinek 1931: Franek znów okradnie Dorotę i Bartka! Ojczym z nożem wtargnie do siedliska w Grabinie - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-04-17 9:26

W 1931 odcinku "M jak miłość" Franek (Jarosław Śmigielski) nie poprzestanie na jednej kradzieży i ponownie okradnie Lisieckich! Oczywiście, chłopak nie zrobi tego bez powodu, gdyż znów zmusi go do tego ojczym (Marcin Sitek), który wróci do siedliska po więcej! W 1931 odcinku "M jak miłość" przemocowiec nie będzie się patyczkował i kolejny raz użyje siły, aby osiągnąć to, co chce. Szczególnie, że będzie miał ze sobą nóż, przez co nie pozostawi mu żadnego wyboru! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Franek (Jarosław Śmigielski) w zimowej czapce i czerwonej kurtce oddaje ojczymowi (Marcin Sitek) skradzione złote naszyjniki i pieniądze w ośnieżonym lesie. Ojczym trzyma gotówkę i plecak.
"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1931 odcinku "M jak miłość" Franek ponownie okradnie Dorotę (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński)! Ale tym razem sięgnie już nie tylko po błyskotki Lisieckiej, ale także i pieniądze, które małżonkowie będą trzymać w domu. Zwłaszcza, że wcześniej mu si,ę to nie uda, bo Lisiecki skutecznie je schowa. Jednak teraz i Franek do nich dotrze.

Ale oczywiście, w 1931 odcinku "M jak miłość" chłopak nie zrobi tego bez powodu! Wszystko przez to, że w siedlisku znów zjawi się jego ojczym, zgodnie ze swoją wcześniejsza zapowiedzią. Przemocowiec zmusi swojego pasierba do kolejnego spotkania, co niestety nie skończy się dobrze, bo mężczyźnie będzie chodzić tylko o jedno!

Franek kolejny raz okradnie Lisieckich w 1931 odcinku "M jak miłość"!

W 1930 odcinku "M jak miłość" ojczym Franka zażąda, aby jego pasierb ponownie okradł dla niego Dorotę. Szczególnie, gdy uda mu się to za pierwszym razem, dzięki czemu będzie mógł spłacić swoje długi. I gdy zobaczy, że jest to łatwy sposób na więcej, to postanowi to wykorzystać i wymusić na Franku, aby zrobił to raz jeszcze. Szczególnie, iż będzie wiedział, że chłopak się go boi, bo przecież będzie mu groził, że w przeciwnym razie zrobi krzywdę Lisieckich.

Oczywiście, w 1931 odcinku "M jak miłość" chłopak nie będzie chciał do tego dopuścić, dlatego kolejny raz okradnie Lisieckich. Jednak tym razem nie przyjmie mu to już tak łatwo jak ostatnio, bo Dorota już będzie wiedziała o wcześniejszym zniknięciu swoich kosztowności, a Bartek odkryje, że Franek spotkał się z kimś nad rzeką i zacznie dociekać.

Franek przekaże ojczymowi skradzione pieniądze i biżuterię w 1931 odcinku "M jak miłość"!

I wówczas w 1931 odcinku "M jak miłość" Franek w końcu nie wytrzyma i zdecyduje się uciec! Ale wcześniej jeszcze przekaże kolejny łup agresywnemu ojczymowi, który już zjawi się w siedlisku z nożem, na wypadek, gdyby jego pasierb się rozmyślił.

Jednak w 1931 odcinku "M jak miłość" chłopak go nie rozczaruje i przyniesie mu pożądany towar. A finalnie wróci także do siedliska. Czy w końcu powie Lisickim prawdę o swoim ojczymie? A może dalej będzie ich dla niego okradł? Przekonamy się już niebawem!

M jak miłość, odcinek 1931: Franek znów okradnie Dorotę i Bartka! Uzbrojony ojczym wróci do siedliska - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 28
