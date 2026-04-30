M jak miłość, odcinek 1931: Agnes i Judyta połączą siły, żeby odciągnąć Artura od Joanny! Do reszty zwariuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1931 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Niemoralne zachowanie Artura w 1931 odcinku "M jak miłość" wzbudzi odrazę Agnes, która od jakiegoś czasu słusznie podejrzewa, że jej ojciec ma słabość do Joanny, a śliczna i duża młodsza kardiolożka z przychodni w Lipnicy też legnie do męża Marysi! Mimo że córka Rogowskiego już rozgryzła Joannę, ostrzegła ją, żeby dała spokój Arturowi i przestała się nim interesować, to Dobrzańska wcale jej nie posłuchała. Nie zważając na krążące o nich plotki Joanna i Artur spędzają razem każdą wolną chwilę!

Artur zaprosi Joannę do Krakowa w 1931 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało w 1931 odcinku "M jak miłość" Rogowski zaprosi Dobrzańską na wspólny wyjazd do Krakowa, na konferencję medyczną, podczas której ma wygłosić wykład. Przez myśl mu nie przyjdzie, żeby zabrać tam Marysię!

Agnes w 1931 odcinku "M jak miłość" powie Judycie, co zrobił Artur

Kiedy do Agnes dotrze, co planuje ojciec, bo w 1931 odcinku "M jak miłość" odbierze w przychodni telefon z hotelu z potwierdzeniem rezerwacji na pokój, uzna, że musi zrobić wszystko, by Artur nie dopuścił się zdrady! O ile już tego nie zrobił. Z trudem zapanuje nad emocjami, aby nie wparować do gabinetu Artura. W ostatniej chwili powstrzyma ją Judyta.

- Agnes, coś się stało? - zapyta, widząc zdenerwowanie koleżanki.

- Mój ojciec zwariował! To się stało!

- Poczekaj, spokojnie, oddychaj...

- Poczekam aż pacjent wyjdzie i zaraz sobie porozmawiamy. Widziałam, widzieliśmy wszyscy, że lubi Asię, ale żeby coś takiego!

- Dobra, bez względu na to co zrobił, to jest twój ojciec. Myślę, że będzie zręczniej i wygodniej dla ciebie, jeśli ja z nim porozmawiam... Tylko opowiedz mi wszystko...

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki

Judyta i Agnes powstrzymają szaleństwo Artura na punkcie Joanny w 1931 odcinku "M jak miłość"

W ten sposób w 1931 odcinku "M jak miłość" Agnes i Judyta połączą siły, żeby przerwać szaleństwo Rogowskiego, uświadomić Arturowi, że jego "przyjaźń" z Joanną zmierza do zdrady i jeśli wda się w romans z młodziutką lekarką, to będzie koniec jego małżeństwa z Marysią. To Judyta weźmie na siebie rozmowę z Arturem o hotelu w Krakowie i pokoju, który zarezerwował dla siebie i Joanny. Zapyta wprost, czy będą spali razem!

- Oczywiście zarezerwowałem dwie jedynki... - wytłumaczy się Rogowski z nerwowym uśmiechem na ustach.

- Telefon odebrała Agnes, więc jak się domyślasz, nie było jej do śmiechu. Nie zaproponowałeś tego wyjazdu do Krakowa Marysi. Na własny wykład zaprosiłeś Joannę, nie ją. To jest podejrzane!

- Bo Joanna mnie o to sama prosiła! Marysia nie byłaby tym zainteresowana - tłumaczenia Artura zabrzmią wręcz absurdalnie.

- Ale Artur ja nie jestem od tego, żeby cię rozliczać! Po prostu widzę i próbuję ci uświadomić, że masz problem. Może jeszcze niewielki, może da się to naprawić bezboleśnie dla wszystkich. Ja tego nie wiem. Ty to wiesz...

- Judyta, to nie jest tak jak myślisz...

- Ok, mam nadzieję, że się mylę i to ja wyjdę na wścibską koleżankę, która się wtrąca! Jestem waszą przyjaciółką, zależy mi na was! Doskonale wiesz, jak łatwo przekroczyć granicę w takich sytuacjach. Popełnić bolesny, nieodwracalny dla wszystkich błąd. Wycofaj się z tego, póki możesz...- Judyta nie odpuści i dzięki niej w 1931 odcinku "M jak miłość" Artur odwoła wyjazd z Joanną. Tyle że to nie zmieni jego uczuć...

