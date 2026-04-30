M jak miłość. Tak powstaje następny sezon. Jeden szczegół daje do myślenia. Produkcja ruszyła z odcinkami na jesień 2026 - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-30 10:08

Zdjęcia do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach 2026 trwają! Tak wygląda rzeczywistość na planie odcinków, które widzowie zobaczą dopiero jesienią. Kama (Michalina Sosna) zachwyca promiennym optymizmem, ale to nie wszystko. Jeden szczegół zwraca uwagę i daje do myślenia. Dlaczego już teraz produkcja zabrała się za kręcenie nowego sezonu, skoro obecny wciąż trwa? Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Ruszyły zdjęcia do następnego sezonu "M jak miłość" 2026/2027 

Od 10 kwietnia trwają prace na planie "M jak miłość", ale bynajmniej nie chodzi o obecnie emitowany sezon. Chociaż serial wciąż trwa, jeszcze nie podano oficjalnej daty zakończenia odcinków przed przerwą wakacyjną, produkcja ruszyła z nową transzą odcinków wiosenno-letnich. Aktorzy spotkali się na planie po ponad dwumiesięcznej przerwie, by znów wcielać się w dobrze znane postaci. 

Promienna Kama zapowiada nowy sezon "M jak miłość". Michalina Sosna jest jedną z osób, które dały znać widzom, że trwa intensywna praca nad nowymi odcinkami serialu. 

Cześć tu Kama, czyli tak naprawdę Misia Sosna🌲Realizujemy dla Was odcinki letnie - pełne słońca i kolorowych zwiewnych sukienek. Bądźcie z nami🥳A teraz wracam na plan.Pozdrawiam!😉 - czytamy na Instagramie aktorki.

Nie da się ukryć, że na zdjęciu serialowa Kama pozuje w mieszkaniu Marcina (Mikołaj Roznerski). To oznacza, że nowej szefowej Chodakowskiego tak szybko nie uda się wprowadzić chaosu do życia małżeństwa. Nie jest bowiem tajemnicą, że nowy wątek z pewną siebie i zadziorną Domańską (Katarzyna Dąbrowska) dopiero się rozkręca. Nowe odcinki "M jak miłość" przyniosą rozwój śmiałych podrywów Elżbiety i próby zdobycia Marcina.

Kiedy nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Obecnie trwające prace na planie "M jak miłość" nie przełożą się na odcinki z tego sezonu. Aktorzy i produkcja skupiają się na przygotowaniu materiałów na kolejny sezon, czyli jesień 2026. Obecnie emitowane odcinki "M jak miłość" zakończą się prawdopodobnie pod sam koniec maja, a przerwa wakacyjna potrwa od czerwca do września 2026. 

