M jak miłość. Tak powstaje następny sezon. Jeden szczegół daje do myślenia. Produkcja ruszyła z odcinkami na jesień 2026 - ZDJĘCIA

Ruszyły zdjęcia do następnego sezonu "M jak miłość" 2026/2027

Od 10 kwietnia trwają prace na planie "M jak miłość", ale bynajmniej nie chodzi o obecnie emitowany sezon. Chociaż serial wciąż trwa, jeszcze nie podano oficjalnej daty zakończenia odcinków przed przerwą wakacyjną, produkcja ruszyła z nową transzą odcinków wiosenno-letnich. Aktorzy spotkali się na planie po ponad dwumiesięcznej przerwie, by znów wcielać się w dobrze znane postaci.

Promienna Kama zapowiada nowy sezon "M jak miłość". Michalina Sosna jest jedną z osób, które dały znać widzom, że trwa intensywna praca nad nowymi odcinkami serialu.

Cześć tu Kama, czyli tak naprawdę Misia Sosna🌲Realizujemy dla Was odcinki letnie - pełne słońca i kolorowych zwiewnych sukienek. Bądźcie z nami🥳A teraz wracam na plan.Pozdrawiam!😉 - czytamy na Instagramie aktorki.

Nie da się ukryć, że na zdjęciu serialowa Kama pozuje w mieszkaniu Marcina (Mikołaj Roznerski). To oznacza, że nowej szefowej Chodakowskiego tak szybko nie uda się wprowadzić chaosu do życia małżeństwa. Nie jest bowiem tajemnicą, że nowy wątek z pewną siebie i zadziorną Domańską (Katarzyna Dąbrowska) dopiero się rozkręca. Nowe odcinki "M jak miłość" przyniosą rozwój śmiałych podrywów Elżbiety i próby zdobycia Marcina.

Kiedy nowe odcinki "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Obecnie trwające prace na planie "M jak miłość" nie przełożą się na odcinki z tego sezonu. Aktorzy i produkcja skupiają się na przygotowaniu materiałów na kolejny sezon, czyli jesień 2026. Obecnie emitowane odcinki "M jak miłość" zakończą się prawdopodobnie pod sam koniec maja, a przerwa wakacyjna potrwa od czerwca do września 2026.