M jak miłość, odcinek 1929: Mariusz wściekły po kolacji z Jakubem. Zmiesza go z błotem, ale tym razem Kasia nie odpuści - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-04-22 21:22

W 1929 odcinku "M jak miłość" Mariusz (Mateusz Mosiewicz) będzie wściekły po wizycie u Chodakowskich, gdzie w skutek dziwnego zbiegu okoliczności, wraz z Kasią (Paulina Lasota) spotkają się z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski). Wieczór będzie mocno niezręczny, a napięcie między obecnym a byłym mężem lekarki da radę wyczuć od wejścia. Kiedy wreszcie w 1929 odcinku "M jak miłość" Mariusz z Kasią i małą Zosią wyjdą z kolacją, zazdrosny mąż wybuchnie wściekłością. Reakcja Kasi mocno go zdziwi.

Mariusz (Mateusz Mosiewicz) i Kasia (Paulina Lasota) siedzą przy stole. Mariusz, z brodą i okrągłych okularach, ma na sobie beżową koszulę. Kasia w brązowej bluzce, z długimi włosami, patrzy w prawo. Przed nimi kieliszek i talerz.
"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku "M jak miłość" Kasia z Mariuszem zostaną zaproszeni na mikołajkowe spotkanie do Anety (Ilona Jansyt) i Olka (Maurycy Popiel). Szkoda tylko, że Chodakowscy nie porozumieją się wcześniej i równolegle zaproszą lekarkę z mężem oraz dzieckiem, jak i Karskiego z Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Mało tego, Olek zostanie zmuszony do dłuższego dyżuru, a Aneta spróbuje wybrnąć z żenującej sytuacji. 

Napięta kolacja u Chodakowskich w 1929 odcinku "M jak miłość"

Już podczas kolacji atmosferę będzie można kroić nożem. To jednak dopiero początek, ponieważ punktem kulminacyjnym wieczoru okaże się poznanie przez Anetę prawdy o sfałszowanych badaniach DNA. Chodakowska przypadkiem odkryje największy sekret Kasi. Zapowie, że wyda przyjaciółkę przed Jakubem i Sanockim, a lekarka wpadnie w płacz. Spotkanie zakończy się napiętą atmosferą, a Mariusz wybuchnie po wyjściu z mieszkania lekarzy.

Wybuch Mariusza po wizycie u Anety i Olka. Kasia szybko go zgasi

- O co chodzi? Co tam się do cholery stało? - zapyta zdenerwowany Mariusz po wyjściu na zewnątrz. Nikt przecież nie zdoła nie zauważyć łez Kasi.

- Nic, pokłóciłam się z Anetą, nie chcę o tym rozmawiać - rzuci Kasia.

- Chodzi o tego gnojka, o Jakuba? To on cię wyprowadził z równowagi? Ten facet nie może się od ciebie odczepić. Cały czas krąży wokół nas, wokół naszego życia! Nie jesteś już jego żoną i to nie jest jego rodzina, a on tylko jątrzy, cały czas jątrzy - nakręci się wściekły architekt. - Kasia co się dzieje? - zapyta coraz mocniej zdziwiony całą sytuacją Mariusz.

- Zostaw mnie, niczego nie rozumiesz. Otwórz ten samochód! - burknie lekarka, która wie doskonale, że Aneta mówi poważnie i jej wielki sekret wkrótce wyjdzie na jaw.

