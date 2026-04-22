M jak miłość, odcinek 1929: Siostra Sowińskiego skrywa tajemnicę. To dla niej szef planuje zemstę na Olku - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku "M jak miłość" widzowie poznają siostrę Sowińskiego. Kobieta skrywa wiele sekretów i jest bardzo ważną osobą w życiu Aleksandra. Chociaż dyrektor jest zazwyczaj wyniosły i oschły względem współpracowników, dla Ewy będzie miły i pomocny.

Oto siostra Sowińskiego. Co skrywa Ewa?

Aleksander spotka się z Ewą pod blokiem, kiedy przywiezie jej zakupy. Widać będzie, że kobieta porusza się przy pomocy specjalnego wózka, który pomaga jej chodzić. To prawdopodobni wynik pewnego wypadku lub schorzenia sprzed lat. Wiadomo już, że Sowiński nie cierpi Olka i Anety (Ilona Janyst) i specjalnie zatrudnił się w klinice, by zniszczyć rywali. Szczególnie cięty jest na ortopedę, który być może ma coś wspólnego z problemami zdrowotnymi Ewy...

Sowiński pokaże drugą twarz w 1929 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Aleksander dał się poznać jako pewny siebie, ale oschły i wycofany dyrektor, w stosunku do Ewy pokaże drugą twarz. Pokaże, że umie zachowywać się miło i troskliwie.

- Prosiłem żebyś poczekała w mieszkaniu - zwróci się Aleksander do siostry. - Cały dzień tam siedzę, sama... - Ewuniu, przyjeżdżam, kiedy tylko mogę. - Przecież ja nic nie mówię. Znowu zakupy mi zrobiłeś, po co? Tyle tego? To jest drogie, poza tym, ja nie mam apetytu. - Promocje były. Mówiłem ci, pieniędzmi się nie przejmuj. - Zwrócę ci za te zakupy. - Dobra, dobra, następnym razem. - Zawsze tak mówisz, Jako dziecko byłeś uparty i teraz też jesteś. - Siostra, kocham cię, chodź - w tym momencie wyda się, że Ewa to siostra mężczyzny.

Czy Aleksander walczy z Chodakowskimi właśnie dla pomszczenia Ewy? Póki co nie wiadomo jeszcze, co konkretnie dolega kobiecie i czy Olek ma z tym cokolwiek wspólnego. Sowiński nie bez powodu jednak uwziął się na Chodakowskiego.