M jak miłość, odcinek 1928: Tomek nie wpuści zakochanego Mateusza do Majki. Ocali jej życie i da sobie spokój z dziewczyną kolegi - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Urodziny Majki w 1928 odcinku "M jak miłość" zbiegną się w czasie z zaginięciem 5-letniego chłopca w Kampinosie! W poszukiwania Krzysia, który zniknie bez śladu w zasypanym śniegiem lesie włączą się też żołnierze - studenci WAT-u. Nie tylko Majka, ale także Tomek, Mateusz i grupa ich przyjaciół.

Mateusz uratuje Majce życie po wypadku w Kampinosie w 1928 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście młody Mostowiak odnajdzie dziecko, ale nie zapobiegnie kolejnej tragedii. Kiedy zapadnie zmrok Majka będzie miała w lesie wypadek i poważnie zrani się w nogę! Będzie jej groziła śmierć z wykrwawienia. Na ratunek ukochanej ruszy właśnie Mateusz, który ocali Majkę przed śmiercią.

Tomek nie dopuści Mateusza do rannej Majki w 1928 odcinku "M jak miłość"

Jednak w finale 1928 odcinka "M jak miłość" to Tomek będzie czuwał przy rannej Majce w szpitalu. Zupełnie jakby bronił do niej dostępu Mateuszowi. Zakłamany, niewierny Kubicki, który za kilka miesięcy będzie miał dziecko ze swoją byłą kochanką Justyną teraz odegra rolę idealnego chłopaka. A Majka znów nabierze się na jego czułe słówka.

- Nawet nie masz pojęcia, jaka ty jesteś dla mnie ważna...

Wyznanie Tomka usłyszy Mateusz, który w 1928 odcinku "M jak miłość" będzie chciał sprawić Majce przyjemność i przyniesie kwiaty oraz tort z okazji jej urodzin. Nie wszystko potoczy się po myśli zakochanego Mateusza. Bo dotrze do niego, że Majka nie zostawi Tomka, że Kubicki rozkochał ją w sobie tak mocno, że on nie ma u niej szans. Postanowi więc dać sobie spokój z dziewczyną kolegi. Wyśle jednak do Tomka wiadomość, aby wyszedł na korytarz i odebrał urodzinową niespodziankę dla ukochanej.

- Co jest? O co chodzi?

- Wysłali mnie z misją specjalną... Dziś są jej urodziny. Może być zapunktował - Mateusz przekaże Tomkowi kwiaty i tort dla Majki.

- Dzięki. Jesteś jednak dobrym kumplem...

Jak zareaguje Majka na prezent od Mateusza? Nie dowie się, że to on niego, bo Tomek słowem nie wspomni, że właśnie tak Mostowiak chciał uczcić jej urodziny w szpitalu.

M jak miłość. Tomek nie wpuści zakochanego Mateusza do Majki