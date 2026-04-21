M jak miłość, odcinek 1928: Mateusz bohaterem! Dramatyczny finał poszukiwań dziecka w lesie. Uratuje Majkę przed śmiercią - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1928 - poniedziałek, 27.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dramatyczne sceny w 1928 odcinku "M jak miłość" rozegrają się, kiedy policja poprosi żołnierzy z WAT-u o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 5-letniego Krzysia! Zajęcia studentów na uczelni zostaną przerwane. Mateusz, Majka, Tomek, Janek Winiar (Jakub Sirko), a także Matylda (Klementyna Lamort) oraz Zuza (Natalia Sitarska) wysłani w środek zaśnieżonego lasu w Puszczy Kampinoskiej. Pojadą tam dowódcą plutonu i dołączą do akcji policji, która zakończy potrwa aż do nocy!

Mateusz znajdzie zaginionego 5-latka w Kampinosie w 1928 odcinku "M jak miłość"

To Mateusz w 1928 odcinku "M jak miłość" okaże się prawdziwym bohaterem! Zresztą nie pierwszy raz, bo zaledwie kilka miesięcy temu uratował przed utonięciem w rzece 11-latka, brata Bogny (Sherazade Wolff). Mostowiak trafi do jednego zespołu z Jankiem. Kiedy zapadnie zmrok to właśnie jemu uda się odnaleźć 5-latka, który schowa się pod ośnieżonymi gałęziami w Kampinosie. Uda mu się też uspokoić wystraszonego Krzysia.

- Spokojnie, jesteś już bezpieczny, pomożemy ci… Ja jestem Mateusz, a tam stoi mój przyjaciel Janek! Jesteśmy żołnierzami. A ty masz na imię Krzyś, prawda? Napij się herbaty… Pyszna, ciepła, zaraz poczujesz się lepiej! A my zabierzemy cię do domu, do mamy... Wszyscy cię szukają, wiesz? - zwróci się do odnalezionego chłopca.

Wypadek Majki podczas poszukiwań dziecka w 1928 odcinku "M jak miłość"

W trakcie poszukiwań dziecka w 1928 odcinku "M jak miłość" Majka będzie miała wypadek i poważnie zrani się w nogę. Zuza, mimo szkolenia, na widok jej obrażeń i krwi wpadnie w panikę, że przyjaciółka ma przeciętą tętnicę i się wykrwawi! Matylda zachowa jednak zimną krew i udzieli Majce pierwszej pomocy.

Gdy łączność nagle się urwie, ranna Majka, Matylda i Zuza w 1928 odcinku "M jak miłość" nie będą mogły wrócić do dowódcy i reszty kolegów. Tym razem to ich trzeba będzie szukać. W finale do akcji znów ruszy Mostowiak i to właśnie on dotrze do Majki oraz jej przyjaciółek jako pierwszy. Weźmie ranną ukochaną na ręce i zaniesie ją aż do karetki.

- Będzie dobrze, nie zasypiaj, OK? Nie odpływaj nam tu… Zaraz będziemy na miejscu!

Tomek nie dopuści Mateusza do Majki w szpitalu w 1928 odcinku "M jak miłość"

Dzięki bohaterskiej akcji Mateusza w 1928 odcinku "M jak miłość" Majka trafi do szpitala na czas. Akurat to będzie dzień jej urodzin! Będzie czuwał przy niej chłopak Tomek, coraz bardziej zazdrosny o Mostowiaka, więc nie dopuści go do swojej ukochanej. Mateusz przyjedzie jednak do szpitala z prezentem urodzinowym dla Majki - kwiatami i tortem, aby sprawić jej przyjemność. Nie wszystko potoczy się po jego myśli, bo Tomek nie pozwoli mu się zbliżyć do dziewczyny.