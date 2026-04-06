Czy Mateusz i Bogna będą razem w "M jak miłość"?

Koniec sezonu "M jak miłość" zbliża się wielkimi krokami i tuż przed finałem serialu widzowie dowiedzą się, czy Mateusz i Bogna będą razem i czy Majka straci swoją szansę na miłość, bo zbyt długo traktowała Mostowiaka tylko jak przyjaciela!

Pod koniec kwietnia w "M jak miłość" w 1926 odcinku, którego emisja w poniedziałek, 20.04.2026, cała trójka spotka się na ślubie przyjaciół - Eweliny (Anna Jarosik) i Michała Winiara (Tomasz Rożniatowski). Bogna dostanie zaproszenie nie jako osoba towarzysząca Mateusza, lecz oddzielnie, jako sąsiadka Michała. Z kolei Majka pojedzie na ślub razem z przyjaciółmi ze studiów. Nie tylko Mateuszem, lecz także Jankiem Winiarem (Jakub Sirko) oraz Matyldą (Klementyna Lamort).

Ale to właśnie dziewczyna, którą Mateusz poznał, kiedy uratował jej brata przed utonięciem, skupi na sobie całą uwagę żołnierza. Mimo że Majka będzie w pobliżu i Bogna uzna ją za rywalkę.

- Bardzo się staram, żeby Mateusz mnie wreszcie zauważył. To mnie troszeczkę zaskakuje, że on jest taki nieśmiały, że jest niepewny siebie jeszcze, ale to przejdzie. Chyba przebijam się przez te wszystkie ściany - zapowiada Sherazade Wolff w "Kulisach serialu M jak miłość", która niedawno dołączyła do stałej obsady.

Mateusz z Bogną i Majką na weselu przyjaciół w 1926 odcinku "M jak miłość"

Podczas wesela Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość" Mateusz zatańczy z Majką i nie zdoła ukryć, że jest nią zainteresowany. Ale Bogna nie odpuści. Wykorzysta każdą okazję, aby pobyć z nim sam na sam. Wzbudzając w tym zazdrość Majki.

- Bogna czuje, że Mateuszowi podoba się inna dziewczyna. Trudno jej się z tym pogodzić. Ale ja się nigdy nie poddaję, pod żadnym względem. Nie boję się powiedzieć, jakie mam uczucia, emocje. Jestem bardzo świadoma tych moim emocji - dodaje Sherazade Wolff.

Po ślubie i weselu niedługo potem w "M jak miłość" Bogna będzie miała jeszcze okazję do spotkania z Mateuszem, kiedy nowożeńcy zaproszą wszystkich na imprezę! I znowu będzie musiała zmierzyć się z Majką, która na własne oczy przekona się, że zakochana w Mostowiaku dziewczyna zrobi wszystko, by mu udowodnić, że jej uczucia są szczere i prawdziwe! Od razu przytuli do Mateusza na powitanie, a zaprosi go do tańca.

Pierwszy pocałunek Bogny i Mateusza w "M jak miłość"

Na tym nie koniec, bo Bogna i Mateusz wymkną się z domu przyjaciół i właśnie wtedy dojdzie do ich pierwszego pocałunku.

- Nie chciałabym, żebyś pomyślał, że ci się narzucam...

- Nie narzucasz się... - odpowie Mateusz.

- Nawet teraz? - upewni się Bogna.