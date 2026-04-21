M jak miłość, odcinek 1929: To on połączy Kasię i Jakuba, kiedy prawda o dziecku Karskiego wyjdzie na jaw. Ściągnie go z Martyną do mieszkania tylko w tym celu - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wiadomo już, że w 1929 odcinku "M jak miłość" Aneta dowie się, że Kasia oszukuje Mariusza (Mateusz Mosiewicz) i Jakuba, bo tak naprawdę to Karski jest ojcem jej córki. Największa tajemnica Kasi wyjdzie na jaw w szczególnym dniu. Nadejdą właśnie mikołajki, 6 grudnia, od ślubu Kasi i Mariusza minie już kilka tygodni, więc Sanoccy będą chcieli się pochwalić filmem z wesela.

Olek zaprosi Jakuba i Martynę, a Aneta Kasię i Mariusza w 1929 odcinku "M jak miłość"

Z tego powodu w 1929 odcinku "M jak miłość" Aneta zaprosi Kasię i jej nowego męża do siebie na kolację. Oczywiście razem z małą Zosią! Olek, nieświadomy planów żony, zaproponuje wspólną kolację mikołajkową Jakubowi i Martynie, którzy dopiero co wrócą z wyjazdu w góry.

Kasia w 1929 odcinku "M jak miłość" wygada się przed Anetą, że sfałszowała wynik testu na ojcostwo

Zanim byli małżonkowie spotkają się u Chodakowskich i dołączą do nich Mariusz oraz Martyna, Kasia wygada się przed Anetą. Przyjaciółka podsłucha bowiem jej rozmowę z Anką Sokołowską (Katarzyna Russ) o sfałszowanym wyniku testu na ojcostwo. W tym momencie Kasia wybuchnie płaczem i poprosi Anetę, by dochowała jej tajemnicy. A nawet posunie się do szantażu, żeby Aneta nie wydała jej przed Jakubem i Mariuszem.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1929: Tak się skończy spotkanie Jakuba z Kasią i Mariuszem. Popłacze się, kiedy wyda się, że Karski jest ojcem jej córki - WIDEO

Jakub w 1929 odcinku "M jak miłość" nie będzie podejrzewał dlaczego Kasia płacze

I wtedy w drzwiach mieszkania Anety i Olka stanie Jakub, który w 1929 odcinku "M jak miłość" przyjdzie na imprezę mikołajkową do Chodakowskich, nie spodziewając się tam Kasi z całą jej rodziną. Bo Olek nie uprzedzi Anety, że Kuba i Martyna wpadną do nich na kolację. Z kolei Aneta zaprosi na wieczór Kasię i Mariusza i szybko zda sobie sprawę, że to nie był najlepszy pomysł.

Na widok zapłakanej Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie kompletnie zdezorientowany. Zapyta ją tylko dlaczego płacze, ale nie usłyszy odpowiedzi, bo do drzwi zapuka też Mariusz. Po chwili do Karskiego, Kasi i Mariusza, a także zszokowanej całym zajściem Anety dołączy też Martyna.

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym, może stać kłamstwo. Na pewno nie spodziewa się takiego ciosu od Kasi - ujawnia Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć, jest tak gęsto. Może się wydarzyć wszystko... - dodaje Magdalena Turczeniewicz.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?