M jak miłość, odcinek 1929: To on połączy Kasię i Jakuba, kiedy prawda o dziecku Karskiego wyjdzie na jaw. Ściągnie go z Martyną do mieszkania tylko w tym celu - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-04-21 21:54

To już pewne, że w 1929 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że to Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem dziecka Kasi (Paulina Lasota), że Zosia jest jego córką. Póki co tylko jedna osoba pozna prawdę - Aneta (Ilona Janyst). To właśnie w mieszkaniu Chodakowskich Kasia wygada się przed przyjaciółką. Wybierze fatalny dla moment, bo w tym czasie Olek (Maurycy Popiel) sprowadzi tam także Jakuba i Martynę (Magdalena Turczeniewicz). Nie uprzedzając o tym żony. Przekonaj się, jak zupełnie niechcący w 1929 odcinku "M jak miłość" Olek połączy Kasię i Jakuba, kiedy wyda się sekret o ich dziecku!

Paulina Lasota jako Kasia i Krzysztof Kwiatkowski jako Jakub w scenie z serialu M jak miłość. Kasia, z ramionami skrzyżowanymi, patrzy zamyślona, podczas gdy Jakub stoi obok z ręką na biodrze. Oboje znajdują się w kuchni, a ich spojrzenia oddają emocje związane z nadchodzącą prawdą o dziecku, o której można przeczytać na Super Seriale.
M jak miłość odc. 1929. Aneta (Ilona Janyst), Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) M jak miłość. Kasia (Paulina Lasota)
"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Wiadomo już, że w 1929 odcinku "M jak miłość" Aneta dowie się, że Kasia oszukuje Mariusza (Mateusz Mosiewicz) i Jakuba, bo tak naprawdę to Karski jest ojcem jej córki. Największa tajemnica Kasi wyjdzie na jaw w szczególnym dniu. Nadejdą właśnie mikołajki, 6 grudnia, od ślubu Kasi i Mariusza minie już kilka tygodni, więc Sanoccy będą chcieli się pochwalić filmem z wesela. 

Olek zaprosi Jakuba i Martynę, a Aneta Kasię i Mariusza w 1929 odcinku "M jak miłość"

Z tego powodu w 1929 odcinku "M jak miłość" Aneta zaprosi Kasię i jej nowego męża do siebie na kolację. Oczywiście razem z małą Zosią! Olek, nieświadomy planów żony, zaproponuje wspólną kolację mikołajkową Jakubowi i Martynie, którzy dopiero co wrócą z wyjazdu w góry.

Kasia w 1929 odcinku "M jak miłość" wygada się przed Anetą, że sfałszowała wynik testu na ojcostwo 

Zanim byli małżonkowie spotkają się u Chodakowskich i dołączą do nich Mariusz oraz Martyna, Kasia wygada się przed Anetą. Przyjaciółka podsłucha bowiem jej rozmowę z Anką Sokołowską (Katarzyna Russ) o sfałszowanym wyniku testu na ojcostwo. W tym momencie Kasia wybuchnie płaczem i poprosi Anetę, by dochowała jej tajemnicy. A nawet posunie się do szantażu, żeby Aneta nie wydała jej przed Jakubem i Mariuszem. 

Jakub w 1929 odcinku "M jak miłość" nie będzie podejrzewał dlaczego Kasia płacze

I wtedy w drzwiach mieszkania Anety i Olka stanie Jakub, który w 1929 odcinku "M jak miłość" przyjdzie na imprezę mikołajkową do Chodakowskich, nie spodziewając się tam Kasi z całą jej rodziną. Bo Olek nie uprzedzi Anety, że Kuba i Martyna wpadną do nich na kolację. Z kolei Aneta zaprosi na wieczór Kasię i Mariusza i szybko zda sobie sprawę, że to nie był najlepszy pomysł. 

Na widok zapłakanej Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie kompletnie zdezorientowany. Zapyta ją tylko dlaczego płacze, ale nie usłyszy odpowiedzi, bo do drzwi zapuka też Mariusz. Po chwili do Karskiego, Kasi i Mariusza, a także zszokowanej całym zajściem Anety dołączy też Martyna. 

- Jakub na pewno nie podejrzewa, że za dziwnym zachowaniem Kasi, jakimś takim emocjonalnym, może stać kłamstwo. Na pewno nie spodziewa się takiego ciosu od Kasi - ujawnia Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Sytuacja jest taka, że szpilki nie da się wetknąć, jest tak gęsto. Może się wydarzyć wszystko... - dodaje Magdalena Turczeniewicz.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

