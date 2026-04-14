M jak miłość, odcinek 1927: Uratowany Paweł nie umrze, ale pożałuje, że przeżył. "Nawet zabić się nie potrafię" - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Próba samobójcza Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie spędzała sen z powiek jego rodzinie. Matka Marysia (Małgorzata Pieńkowska), Piotrek i babcia Barbara (Teresa Lipowska) nie przestaną się martwić o Zduńskiego, świadomi tego, że Paweł jest poważnie chory, że depresja może go jeszcze nie raz popchnąć do tak dramatycznej decyzji, aby pożegnać się z życiem. Śmierć Pawła, którą Marysia widziała w sennym koszmarach nie przestanie jej prześladować...

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1927: Agnes pomoże Pawłowi pozbierać się po desperackim kroku. Zastąpi mu zmarłą Frankę - ZDJĘCIA

Co dalej z Pawłem w 1927 odcinku "M jak miłość" po tym jak chciał się zabić?

Co prawda już w finale 1926 odcinka "M jak miłość" lekarz w szpitalu uspokoi rodzinę pacjenta, że Paweł przeżyje, ale to wcale nie oznacza końca jego problemów ze zdrowiem i heroicznej walki i powrót do życia po śmierci Franki. Następnego dnia Zduński odzyska przytomność, lecz wcale nie będzie z nim lepiej. Chciał się zabić, zażywając leki nasenne, które zmieszał z alkoholem i wierzył w to, że mu się uda.

W 1927 odcinku "M jak miłość" Paweł dostanie wypis ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu. Po brata przyjedzie Piotrek, który zastanie go jednak w fatalnym stanie. Załamany Zduński wpadnie w ciężką depresję, tak przerażającą otchłań, z której nie będzie mógł się sam wydostać. Kiedy Piotrek spróbuje nakłonić Pawła, by poddał się leczeniu, między bliźniakami wybuchnie gwałtowna kłótnia, którą przerwie dopiero nadejście ich matki Marysi.

Przeczytaj też: M jak miłość. Tak będzie wyglądał powrót Pawła do domu w Grabinie! Razem z Agnes wychowa syna Antosia - ZDJĘCIA

Paweł w 1927 odcinku "M jak miłość" pożałuje, że przeżył próbę samobójczą!

Z ust Pawła w 1927 odcinku "M jak miłość" padną słowa, które zabrzmią jednoznacznie. Pożałuje, że przeżył, że nie udało mu się zabić, bo jego śmierć skończyłaby wreszcie tę męczarnię po odejściu Franki.

- Powinieneś pójść na terapię, sam sobie z tym nie poradzisz - Piotrek najpierw łagodnie, a potem bardziej stanowczo spróbuje namówić go na leczenie.

- Przestańcie się mną zajmować! Serio, nie ma kim... Jestem żałosnym nieudacznikiem, nawet się zabić nie potrafię - Paweł nie będzie chciał już żyć.

- Co ty pieprzysz?!Masz w dupie wszystkich – swojego syna, matkę, brata, rodzinę. Wóda ci resztę mózgu wyżarła!

- To po co tu przylazłeś?!

- Żeby ci przypomnieć, że masz jeszcze kilka spraw do załatwienia! Tak, Paweł, Franki już nie ma i..

- Nie waż się! Nie masz o tym pojęcia… - na samo wspomnienie Franki Zduński załamie się jeszcze bardziej

- Co tu się dzieje?! - Marysia przerwie kłótnię synów.

Marysia zabierze Pawła do Grabiny w 1927 odcinku "M jak miłość"

To właśnie Rogowska w 1927 odcinku "M jak miłość" zabierze Pawła do Grabiny, aby razem z jego synkiem Antosiem, Barbarą, Agnes (Amanda Mincewicz) przywrócić mu wiarę w to, że się pozbiera, że dzięki fachowej pomocy wyjdzie z depresji i odzyska chęć do życia. Przede wszystkim dla własnego dziecka. Rodzinny dom Mostowiaków, wypełniony miłością i wsparciem bliskich osób, będzie idealnym miejscem na terapię dla Pawła.

Nie przegap: M jak miłość. To dzięki niej Paweł pozbiera się po śmierci Franki. Jeszcze długo nie pogodzi się ze stratą żony - ZDJĘCIA

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon