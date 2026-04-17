M jak miłość, odcinek 1927: Tadeusz usłyszy straszną diagnozę Rogowskiego! Grozi mu udar - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-17 15:50

W 1927 odcinku "M jak miłość" blady strach padnie na Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski), który zgłosi się na badania kontrolne do przychodni Artura Rogowskiego (Robert Moskwa) i usłyszy od swojego lekarza przerażającą diagnozę! Niestety wyniki potwierdzą, że stan Tadeusza jest poważny. Rogowski wykryje u niego nadciśnienie i zleci dodatkowe badania, a coraz bardziej przestraszony Tadzik w 1927 odcinku "M jak miłość" dowie się, że grozi mu udar. Zbyt długo w życiu Tadeusza i Jagody (Katarzyna Kołeczek) było za spokojnie, więc zanosi się na kolejną tragedię.

M jak miłość odc. 1927. Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski), Artur Rogowski (Robert Moskwa) M jak miłość odc. 1927. Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) M jak miłość odc. 1927. Artur Rogowski (Robert Moskwa) M jak miłość odc. 1927. Artur Rogowski (Robert Moskwa), Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski)
Galeria zdjęć 19

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz.20.55 w TVP2

Od dość dawna w wątku Jagody i Tadeusza w "M jak miłość" wszystko się układało po myśli małżonków. Ich córeczka Dorotka (Klara Madeńska), u której jeszcze przed narodzinami wykryto i operowano wadę serca, rośnie zdrowo, więc Kiemliczowie odetchnęli z ulgą, że wszystko co złe już dawno za nimi. Nic bardziej mylnego, bo po kilku miesiącach spokoju znów przyjdą trudne chwile walki o zdrowie i życie. 

Niepokojące objawy u Tadeusza w 1927 odcinku "M jak miłość"

A zacznie się w 1927 odcinku "M jak miłość" kiedy Tadeusz zgłosi się na badania do Rogowskiego, bo zauważy u siebie niepokojące objawy - zmęczenie i coraz częstsze zawroty głowy. Artur nie tylko wnikliwie przejrzy wynik Kiemlicza, ale też zmierzy mu ciśnienie i zleci dalszą diagnostkę. Bo to, co wykażą badania Tadzika wzbudzi niepokój internisty. I nie będzie ukrywał przed pacjentem, jak poważny jest jego stan. 

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1926: Marysia odwiedzi grób Pawła na cmentarzu! Zobaczy śmierć syna? - WIDEO

Taką diagnozę usłyszy Tadeusza po badaniach u Rogowskiego w 1927 odcinku "M jak miłość"

Diagnoza Rogowskiego w 1927 odcinku "M jak miłość" zabrzmi tak strasznie, że Tadeusz zrobi się cały blady. Początkowo nie dotrze do niego, że to, co się z nim dzieje stwarza olbrzymie ryzyko, że dostanie udaru, który nawet grozi śmiercią. 

 - Masz ciśnienie zdecydowanie za wysokie. Prócz tych zawrotów głowy masz jakieś inne objawy? Drętwienie kończyn, zaburzenia mowy? Skoncentruj się proszę, bo musimy wykluczyć przemijający atak niedokrwienny...

- Co?

- Stan przedudarowy...

- Weź mnie nie strasz - spanikowany Tadzik nie będzie wiedział, co powiedzieć. 

- Masz nadciśnienie i to jest podstawowy czynnik ryzyka. Cholesterol za wysoki i ten cukier mnie niepokoi. Nie ma wyjścia, trzeba ci zrobić echo serca, EKG, dopler naczyń szyjnych. Dużo ostatnio pracujesz? - zapyta Rogowski. 

- Od bladego świtu jak robota jest w terenie, ale też mam dużo ruchu na świeżym powietrzu w robocie...

- Akurat dobrze, bo ruch, aktywność fizyczna są potrzebne, ale ważna jest również dieta, kontrolowanie stresu i ilości snu. Wypiszę ci receptę na leki obniżające ciśnienie i stężenie cholesterolu. Tylko musisz je przyjmować regularnie. Bardzo dobrze, że przyszedłeś, że nie zwlekałeś... - oceni Artur. 

Co będzie z Tadeuszem w "M jak miłość"? Czy dostanie udaru?

Jednak na tym nie koniec, bo dopiero kolejne odcinki "M jak miłość" jeszcze przed przerwą wakacyjną, a także w następnym sezonie jesienią wyjaśnią jak przebiegnie leczenie Tadeusza. Wtedy też okaże się, czy nie spełni się najgorszy scenariusz Rogowskiego i czy mąż Jagody nie dostanie udaru. 

M jak miłość. Paweł będzie chciał się zabić! Marysia uratuje go w ostatniej chwili

Polecany artykuł:

M jak miłość. Dominika Kachlik tłumaczy powrót Franki. Po odejściu z serialu je…
M jak miłość, odcinek 1927: Tadeusz usłyszy straszną diagnozę Rogowskiego! Grozi mu udar - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 19