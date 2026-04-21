M jak miłość, odcinek 1927: Natalka po kryjomu umówi się z innym! Adam Karski wypowie te słowa w złą godzinę - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-04-21 20:53

Związek Natalki (Dominika Suchecka) i Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) w 1927 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania, kiedy pojawi się on. Inny facet, który nie zapomni Natalii do końca życia. Tak dokładnie powie Adam, kiedy ukochana wspomni mu o upiornym dniu i o tym, jak zrobiła z siebie totalną idiotkę przed nowym dyrektorem szkoły Hani (Wiktoria Basik). Jeszcze wtedy w 1927 odcinku "M jak miłość" Karskiemu przez myśl nie przejdzie, że Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) zakocha się w Natalce od pierwszego wejrzenia... Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z tych scen.

Uśmiechnięta Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka) i Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) siedzą razem na kanapie, trzymając kieliszki z winem. Para rozmawia, Natalka spogląda na Adama z zadowoleniem. Więcej o ich losach na Super Seriale.
M jak miłość odc. 1927. Natalka (Dominika Suchecka) M jak miłość odc. 1927. Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz) M jak miłość odc. 1927. Natalka (Dominika Suchecka) M jak miłość odc. 1927. Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz)
Galeria zdjęć 19

"M jak miłość" odcinek 1927 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kiedy Natalka pozna Mikołaja Lipińskiego w 1927 odcinku "M jak miłość" od razu stanie się jasne, że dyrektor szkoły w Lipnicy jest zainteresowany policjantką nie tylko jako matką jednej z uczennic. Co prawda podczas pierwszego spotkania Natalia ruszy za Mikołajem w pościg, weźmie go bowiem za poszukiwanego listem gończym zabójcę, a potem brutalnie go zatrzyma, lecz w spojrzeniu Lipińskiego będzie się kryło coś więcej niż wściekłość na funkcjonariuszkę policji. Zakocha się w Natalce od pierwszego wejrzenia! 

Adam w 1927 odcinku "M jak miłość" nie domyśli się, że Mikołaj zakochał się w Natalce

Nieświadomy zagrożenia Adam Karski w 1927 odcinku "M jak miłość", któremu Natalia opowie o pechowym zatrzymaniu dyrektora, a także wypadku przed szkołą, wypowie słowa, która zabrzmią jak zła wróżba dla przyszłości ich związku. 

- Zrobiłam z siebie totalną idiotkę. Mam nadzieję tylko, że to nie zaszkodzi Hani i ten cały dyrektor nie przyjdzie ze skargą do ciebie - w głosie Natalii zabrzmi lekki strach przed tym, co ją czeka po poznaniu Mikołaja Lipińskiego. 

- Powinien. Najpierw go goniłaś, potem było brutalne zatrzymanie, a na koniec omal go nie przejechałaś. Facet zapamięta cię na całe życie... - Adam Karski zacznie się śmiać, nie wiedząc o tym, że ukochana oczarowała dyrektora szkoły od pierwszej chwili. 

Natalka w tajemnicy przed Adamem w 1927 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Mikołaja i umówi się na randkę

Jakby tego było mało w 1927 odcinku "M jak miłość" Natalka po kryjomu zadzwoni do Mikołaja z przeprosinami. Zdobędzie jego numer od kolegi z posterunku, Rafała Stadnickiego (Jakub Kucner) i wyczeka moment aż Adam zaśnie, żeby na spokojnie porozmawiać z Lipińskim. Bez dociekliwych pytań Karskiego o co tak naprawdę jej chodzi. 

- Chciałam jeszcze raz przeprosić za cały ten upiorny dzień i zapytać się, czy na pewno nic się nie stało...

- Nie, nie, ucierpiała tylko moja duma. A dałaby się pani zaprosić na kawę?

- Pewnie...

- To może jutro?

- Gdzie i o której?

- Siedemnasta "Confi Cafe" w Gródku?

- Jasne, dobrze... - Natalka zgodzi się bez wahania na randkę z Mikołajem. I słowem nie wspomni o tym Adamowi...

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Natalki. Odbije ją Adamowi zanim się oświadczy?

