M jak miłość, odcinek 1926: Bójka na weselu! Tomek postraszy Mateusza, żeby odczepił się od Majki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość" będzie jedną z bardziej wzruszających chwil w wątku tej pary. Wszyscy, którzy znają ich historię wiedzą, że żołnierz, weteran misji w Afganistanie tylko dzięki młodszemu bratu, Jankowi (Jakub Sirko) odzyskał ukochaną. Po tym, co spotkało Michała, który stracił rękę po wybuchu miny pułapki, Ewelina długo myślała, że Winiar przestał ją kochać. Nic bardziej mylnego! Po długiej rozłące miłość tej pary odżyła z jeszcze większą siłą, a ślub w kościele tylko przypieczętuje to uczucie.

Mateusz z przyjaciółmi wda się w bójkę na weselu Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość"

Niestety pod koniec wesela Winiarów w 1926 odcinku "M jak miłość" na przyjęciu zjawi się zazdrosny były narzeczony Eweliny, którego kilka tygodni temu porzuciła przed ślubem! Na szczęście nowożeńcy zdążą już wyjechać w podróż poślubną, ale zostaną jeszcze goście. Janek, Mateusz i ich paczka przyjaciół z uczelni. To właśnie młody Winiar do sygnał do bójki z nieproszonym gościem, aby bronić honoru Eweliny.

Mateusz zmierzy się z Tomkiem w 1926 odcinku "M jak miłość". Pójdzie o Majkę!

Podczas starcia z niedoszłym mężem Eweliny w 1926 odcinku "M jak miłość" ranna zostanie Matylda (Klementyna Lamort)! Ale bójka skończy się zwycięstwem grupy młodych żołnierzy z Wojskowej Akademii Technicznej. W chwili kiedy Janek, Matylda, Tomek i Majka będą świętowali pokonanie byłego narzeczonego Eweliny i jego wspólników, młody Mostowiak zmierzy się jeszcze z Kubickim. A pójdzie oczywiście o Majkę!

Mimo że Tomek od dawna zdradza i oszukuje Majkę, a nawet będzie miał dziecko z Justyną (Marta Malinowska) w 1926 odcinku "M jak miłość" nie dopuści do tego, żeby Mateusz wciąż kręcił się koło jego dziewczyny.

- Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie pogadamy, ok? - uprzedzi Mostowiaka.

Tak Mateusz zareaguje na groźby Tomka w 1926 odcinku "M jak miłość". Przestraszy się Kubickiego!

Groźby Tomka okaże się na tyle skuteczny, że w 1926 odcinku "M jak miłość" przestraszony Mateusz nie ośmieli się nawet spojrzeć na Majkę. Sytuację wykorzysta Bogna (Sherazade Wolff), która na ślubie i weselu zadebiutuje jako osoba towarzysząca Mostowiaka, a nawet wyzna mu swoje uczucia.

M jak miłość. Ta dziewczyna zmieni życie Mateusza na zawsze! Majka straci swoją szansę?