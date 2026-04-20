M jak miłość, odcinek 1926: Bójka na weselu! Tomek postraszy Mateusza, żeby odczepił się od Majki - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-20 20:24

Wesele przyjaciół Mostowiaka w 1926 odcinku "M jak miłość" skończy się bójką, a sam Mateusz (Rafał Kowalski) zmierzy się z Tomkiem Kubickim (Chris Cugowski), bo ośmieli się za bardzo zbliżyć do Majki (Matylda Giegżno). Jak dojdzie do tego, że goście weselny Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski) zaczną się bić z zazdrosnym byłym narzeczonym panny młodej? Będzie już po północy, kiedy młoda para opuści wesele i wtedy w 1926 odcinku "M jak miłość" w ruch pójdą sztachety i nie obędzie się bez rannych. Do akcji wkroczy też Tomek, który nie dopuści do tego, aby Mateusz odebrał mu Majkę! Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Mateusz (Rafał Kowalski) i Tomek Kubicki (Chris Cugowski) stojący naprzeciwko siebie podczas kłótni na weselu w serialu M jak miłość. Mateusz, ubrany w bordową koszulę, patrzy na Tomka, który w białej koszuli i kamizelce z wzorami, uśmiecha się. W tle złote balony i dekoracje imprezowe. Więcej o tym na Super Seriale.
"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość" będzie jedną z bardziej wzruszających chwil w wątku tej pary. Wszyscy, którzy znają ich historię wiedzą, że żołnierz, weteran misji w Afganistanie tylko dzięki młodszemu bratu, Jankowi (Jakub Sirko) odzyskał ukochaną. Po tym, co spotkało Michała, który stracił rękę po wybuchu miny pułapki, Ewelina długo myślała, że Winiar przestał ją kochać. Nic bardziej mylnego! Po długiej rozłące miłość tej pary odżyła z jeszcze większą siłą, a ślub w kościele tylko przypieczętuje to uczucie. 

Mateusz z przyjaciółmi wda się w bójkę na weselu Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość"

Niestety pod koniec wesela Winiarów w 1926 odcinku "M jak miłość" na przyjęciu zjawi się zazdrosny były narzeczony Eweliny, którego kilka tygodni temu porzuciła przed ślubem! Na szczęście nowożeńcy zdążą już wyjechać w podróż poślubną, ale zostaną jeszcze goście. Janek, Mateusz i ich paczka przyjaciół z uczelni. To właśnie młody Winiar do sygnał do bójki z nieproszonym gościem, aby bronić honoru Eweliny.

Mateusz zmierzy się z Tomkiem w 1926 odcinku "M jak miłość". Pójdzie o Majkę!

Podczas starcia z niedoszłym mężem Eweliny w 1926 odcinku "M jak miłość" ranna zostanie Matylda (Klementyna Lamort)! Ale bójka skończy się zwycięstwem grupy młodych żołnierzy z Wojskowej Akademii Technicznej. W chwili kiedy Janek, Matylda, Tomek i Majka będą świętowali pokonanie byłego narzeczonego Eweliny i jego wspólników, młody Mostowiak zmierzy się jeszcze z Kubickim. A pójdzie oczywiście o Majkę! 

Mimo że Tomek od dawna zdradza i oszukuje Majkę, a nawet będzie miał dziecko z Justyną (Marta Malinowska) w 1926 odcinku "M jak miłość" nie dopuści do tego, żeby Mateusz wciąż kręcił się koło jego dziewczyny. 

- Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie pogadamy, ok? - uprzedzi Mostowiaka. 

Tak Mateusz zareaguje na groźby Tomka w 1926 odcinku "M jak miłość". Przestraszy się Kubickiego!

Groźby Tomka okaże się na tyle skuteczny, że w 1926 odcinku "M jak miłość" przestraszony Mateusz nie ośmieli się nawet spojrzeć na Majkę. Sytuację wykorzysta Bogna (Sherazade Wolff), która na ślubie i weselu zadebiutuje jako osoba towarzysząca Mostowiaka, a nawet wyzna mu swoje uczucia.

