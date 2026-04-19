M jak miłość, odcinek 1926: Majka zazdrosna o Mateusza! Usłyszy jak Bogna wyzna Mostowiakowi, co czuje - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" Janek postanowi zabawić się w swatkę i połączyć ze sobą Bognę i Mateusza. Tym bardziej, iż gołym okiem dostrzeże, że Mostowiak wpadł w oko dziewczynie i zdecyduje się jej nieco pomóc. Do tego stopnia, że zaprosi ją na ślub swojego brata Michała z jego ukochaną Eweliną, aby jego przyjaciel także miał parę. Zwłaszcza, że przecież Majka, do której on nadal będzie wzdychał, wciąż będzie z Tomkiem (Chris Cugowski).

- Majka to troszeczkę taki pies ogrodnika, bo sama nie chce, sama ma innego chłopaka. Niech Mateusz sobie znajdzie kogoś, a tym bardziej jeśli ma możliwość nawet sobie taką super dziewczynę jaką jest Bogna, no to dlaczego by nie? - przyznał Jakub Sirko w "Kulisach M jak miłość".

Widok Bogny w 1926 odcinku "M jak miłość" zaskoczy Mateusza. Szczególnie, że wcześniej ani Janek, ani Matylda (Klementyna Lamort), mu o niczym nie powiedzą. Choć ogromnie będą naciskali, aby i on zjawił się na ślubie młodych.

- Gotowy jesteś na imprezę życia? - spyta zadowolony z siebie Janek.

- Zbieraj swoje rzeczy, Mati. Już po ciebie jedziemy - doda równie zadowolona Matylda.

Bogna wyzna Mateuszowi swoje uczucia w 1926 odcinku "M jak miłość"!

I dopiero, gdy Mateusz się na nim zjawi w 1926 odcinku "M jak miłość", to wszystko stanie się dla niego jasne.

- Zaprosiłeś Bognę na ślub? - zdziwi się Mateusz.

- Dla twojego dobra - wyjaśni mu przyjaciel.

Szczególnie, że jak tylko w 1926 odcinku "M jak miłość" Bogna zauważy Mateusza, to od razu się uśmiechnie i do niego podejdzie. Ale na tym nie poprzestanie i w końcu otwarcie zdecyduje się wyznać Mostowiakowi, co tak naprawdę do niego czuje!

- Jesteś dla mnie ważny i chciałabym, żebyś o tym wiedział - przyzna mu Bogna, po czym pocałuje go w policzek.

Majka oszaleje z zazdrości o Mateusza w 1926 odcinku "M jak miłość"!

A to wszystko w 1926 odcinku "M jak miłość" rozegra się na oczach zazdrosnej Majki, która aż nie będzie mogła na to patrzeć. I nic dziwnego, bo w końcu zyska rywalkę, która nie będzie miała zamiaru rezygnować z Mateusza. A wręcz przeciwnie, zacznie o niego walczyć! I to w 1926 odcinku "M jak miłość" sprawi, że i Majka w końcu otworzy oczy!

- Gdzieś pojawia się mała zazdrość. Jest to dziwne dla Majki. Jakoś wcześniej to ona była obok Mateusza, a teraz nagle nagle jest Bogna... Majka zdaje sobie sprawę z tego, że trochę jest nie fair i te uczucia zazdrości pewnie nie są zbyt u niej chciane, no ale nic na to na razie nie jest w stanie poradzić. Na pewno uświadamia jej to, w którym kierunku może powinna iść - tłumaczyła Matylda Giegżno w "Kulisach M jak miłość".

32