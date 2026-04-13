M jak miłość, odcinek 1926: Artur zniknie z Joanną, kiedy Paweł będzie walczył o życie. Wybierze młodą kochankę, a nie rodzinę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Zauroczenie Joanną doprowadzi do tego, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Artur na stare lata straci rozum! Młodziutka kardiolożka, która mogłaby być córka Rogowskiego, stanie się dla niego najważniejsza. A biedna Marysia, przytłoczona problemami z Pawłem, przemęczona opieką nad wnukiem Antosiem, zupełnie przestanie się dla niego liczyć. Jakby tego było mało, to Rogowski będzie przed żoną odgrywał ofiarę, bo nie poświęca mu zbyt wiele czasu i uwagi.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1926: Artur bezczelnie zarzuci Marysi, że już ją nie obchodzi. Nie okaże żonie współczucia w najgorszej chwili - ZDJĘCIA

Artur oszuka Marysię, żeby być z Joanną w 1926 odcinku "M jak miłość"

Przykro będzie patrzeć na to jak w 1926 odcinku "M jak miłość" Artur okłamie Marysie, żeby być z Joanną! I zniknie na wiele godzin z doktor Dobrzańską, z który tego dnia niby będzie planował dyżur kardiologiczny dla pacjentów wiejskiej przychodni w Lipnicy. Przy Joannie, która nadal nie będzie ukrywała, że jest zainteresowana żonatym szefem i nie przestanie mu wysyłać jednoznacznych sygnałów, że liczy na coś więcej w ich relacji, Rogowski odegra z kolei rolę mężczyzny, którym rodzina wcale się nie interesuje.

- W domu to nawet pewnie nie zauważyli, że mnie nie ma - przyzna Artur, żaląc się Joannie na swoją żonę. Wieczór spędzi już w domu młodej lekarki...

Paweł będzie chciał się zabić w 1926 odcinku "M jak miłość"

Wówczas w 1926 odcinku "M jak miłość" wydarzy się dramat, który wstrząśnie Marysią i całą rodziną Zduńskich, ale także postawi przyszłość małżeństwa Rogowskich pod znakiem zapytania! Paweł będzie chciał się zabić, a matka znajdzie go nieprzytomnego, po zażyciu opakowania leków na nasennych, na podłodze w mieszkaniu!

Tylko szybka reakcja Marysi, która karetkę do umierającego Pawła, pozwoli zapobiec największej tragedii. Paweł przeżyje, lecz jego stan będzie ciężki. Trafi do szpitala w Warszawie, gdzie będą przy nim czuwali Marysi, Piotrek (Marcin Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek).

Artur nie odbierze telefonu od Kingi w 1926 odcinku "M ja miłość"

W tym czasie w 1926 odcinku "M jak miłość" Artur będzie tak zajęty Joanną, że nie odbierze telefonu od Zduńskich! Dopiero kiedy sytuację uda się opanować, zagrożenie minie, Rogowski spojrzy na telefon, zobaczy nieodebrane połączenia i wiadomość od Kingi, że Paweł jest w szpitalu.

- O mój Boże... - krzyknie Artur i pojedzie do Warszawy.

Rogowskiego dopadną wyrzutu sumienia i wstyd, że był z Joanną, kiedy Marysia i reszta rodziny tak go potrzebowali. Jak teraz wytłumaczy się żonie? Czy Marysia uwierzy w kolejne wykręty Artura? W 1926 odcinku "M jak miłość" dotrze do niej, że Rogowski wybrał Joannę, a nie ją i rodzinę!

