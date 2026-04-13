M jak miłość, odcinek 1926: Artur bezczelnie zarzuci Marysi, że już ją nie obchodzi. Nie okaże żonie współczucia w najgorszej chwili - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-13 11:35

W 1926 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) nie będzie mogła już liczyć na Artura (Robert Moskwa), bo kolejny raz udowodni, że to młoda lekarka Joanna (Dominika Sakowicz) jest dla niego ważniejsza niż rodzina! Mało tego w bezczelny sposób Rogowski wypomni żonie, że od kiedy zajmuje się wnukiem Antosiem i zamartwia się od Pawła (Rafał Mroczek), on zszedł na dalszy plan. Nie wprost, a jednak w 1926 odcinku "M jak miłość" zarzuci Marysi, że już się dla niej nie liczy. Posunie się do serii kłamstw, żeby być z Joanną w chwili, kiedy żona będzie go bardzo potrzebowała i powinien jej współczuć.

Mężczyzna (Artur) w beżowej kurtce i jeansach stoi przodem do kobiety w czarnej bluzie z kapturem, odwróconej plecami, w zielonym ogrodzie. W tle widoczne drzewa i kwitnące czerwone kwiaty. Scena z serialu M jak miłość ilustruje pretensje Artura do Marysi.
M jak miłość odc. 1926. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) Obłuda Artura w 1926 odcinku M jak miłość. Zostawi Marysię w dramatycznym momencie M jak miłość odc. 1926. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) M jak miłość odc. 1926. Artur Rogowski (Robert Moskwa), Joanna (Dominika Sakowicz)
"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Uczucie do Joanny do tego stopnia zaślepi Artura, że w 1926 odcinku "M jak miłość" zacznie się czepiać Marysi! Trudno w to uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno mogła zawsze liczyć na męża, który wspierał ją w trudnych chwilach, pomagał jej w opiece nad wnukiem Antosiem, dbał o to, żeby mogła odpocząć.

Marysia nie może liczyć na Artura w "M jak miłość"! Wybrał Joannę

Niestety ostatnie cztery miesiące w małżeństwie Rogowskich w "M jak miłość" wyglądają na samotną walkę Marysi o to, by rodzina się nie rozpadła! Bo Artur całą swoją uwagę skupia na Joannie i tylko czeka na moment, aby być blisko młodziutkiej kardiolożki, którą zatrudnił w wiejskiej przychodni w Lipnicy. W tym czasie Marysia zajmuje się synem Pawła, drży ze strachu o syna, który uciekł miesiąc po pogrzebie Franki (Dominika Kachlik) i znów nie będzie dawał znaku życia.  

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1926: Koszmar Marysi o śmierci Pawła spełni się. Znajdzie umierającego syna! - ZDJĘCIA

Pretensje Artura do Marysi w 1926 odcinku "M jak miłość"

Zanim w 1926 odcinku "M jak miłość" rozegrają się dramatyczne wydarzenia, Paweł pożegna się z życiem, a Marysia będzie ratowała go przed śmiercią, Artur zachowa się jak bezczelny egoista, który myśli tylko o sobie! Marysia wciąż nie będzie mogła liczyć na wsparcie męża. Zamiast tego usłyszy pretensje Rogowskiego, że już kompletnie ja nie obchodzi. Jak do tego dojdzie?

Artur zostawi Marysię dla Joanny w 1926 odcinku "M jak miłość"

W sobotni poranek w 1926 odcinku "M jak miłość" Artur uprzedzi żonę, że nie zostanie z nią i Antosiem w domu, bo wybierze się do przychodni na dyżur kardiologiczny razem z Joanną. Będzie to dla niego idealna okazja, aby spędzić jeszcze więcej czasu z młodą lekarką, którą jest coraz bardziej zauroczony. Nie pomyśli nawet o tym, żeby zostać z Marysią i wnukiem i odciążyć ją w domowych obowiązkach. 

- Dzień profilaktyki kardiologicznej. To dziś. Mówiłem ci przecież, to pomysł Joanny... Pięknie, moja żona już w ogóle mnie nie słucha... - Rogowski bezczelnie zarzuci Marysi, że przestał się dla nie liczyć. 

Rogowski nie będzie nawet współczuł Marysi w 1926 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało, w 1926 odcinku "M jak miłość" Artur nie okaże Marysi współczucia, kiedy opowie mu o dręczących ją koszmarach, w których widzi śmierć Pawła. 

- W dzień martwisz się o Pawła, rozmyślasz o najczarniejszych scenariuszach, a w nocy twój mózg po prostu je wyświetla... To się zdarza. To manifestacja naszych obaw, a nie przepowiednia - wyjaśni Rogowski, a coraz zmęczona i przybita Marysia przyzna mu rację. 

Kilka godzin później w 1929 odcinku "M jak miłość" najgorsze przeczucia Marysi się potwierdzą, kiedy znajdzie umierającego Pawła w jego mieszkaniu! Zduński po zażyciu leków nasennych, które popije alkoholem, będzie w ciężkim staniem. W chwili tragedii obok Marysi zabraknie Artura, który będzie zbyt zajęty Joanną, aby odebrać telefon od żony...

