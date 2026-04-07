M jak miłość, odcinek 1924: Aneta nie powstrzyma Kasi przed ślubem z Mariuszem. Zobaczy, jak ją skrzywdzi, ale nie będzie już miała wyjścia - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Chociaż Kasia w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie miała ostatnią szansę, żeby odwołać ślub z Mariuszem, zrezygnować z małżeństwa z nieobliczalnym Sanockim, to nie skorzysta z tej okazji. Z jednej strony będzie się bała reakcja Mariusza, który ma obsesję na punkcie Jakuba i podejrzewa, że Karski chce mu odebrać ukochaną. Z drugiej strony wie, że gdyby do ślubu nie doszło, to mogłoby się wydać jej kłamstwo, że to Jakub jest biologicznym ojcem jej córki Zosi.

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - zapowiada Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Mariusz skrzywdzi Kasię przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Przed ślubem Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" dojdzie jednak do kolejnego wybuchu wściekłości zazdrosnego Mariusza. Wystarczy, że podsłucha rozmowę narzeczonej z Jakubem, który zadzwoni do niej z życzeniami, a już przestanie nad sobą panować! Wyładuje się na Kasi, która z kolei wygarnie mu, że ma obsesję z powodu Kuby! Wyprowadzony z równowagi Mariusz mocno chwyci Kasię za rękę, gotów zrobić jej krzywdę. Właśnie wtedy do urzędu wejdą Aneta i Olek (Maurycy Popiel).

Aneta zobaczy w 1924 odcinku "M jak miłość" do czego jest zdolny nieobliczalny Mariusz

Na widok Chodakowskich rozgniewany Mariusz w 1924 odcinku "M jak miłość" uda, że nic się nie stało. Puści dłoń Kasi i pocałuje ją czule. Ale dla Anety stanie się jasne, że w związku przyjaciółki dzieje się coś złego, że Sanocki staje się coraz bardziej niebezpieczny i Kasia będzie jeszcze przez niego cierpiała. Odciągnie pannę młodą na bok i spróbuje powstrzymać przed ślubem z Mariuszem.

- Ty jesteś pewna, że chcesz tego ślubu? - zapyta Kasię, a ona zbagatelizuje problem, zapewniając, że Mariusz nigdy nie wyrządziłby jej krzywdy. Takie wyjaśnienia nie uspokoją jednak Anety. Nie zdoła jednak uratować Kasi przed potworem, który idealnie gra rolę czułego, troskliwego partnera.

- Kasia bardzo próbuje swoje życie jakoś ułożyć i poskładać na nowo. I wykonuje takie dość gwałtowne, może nawet nieprzemyślane ruchy - ocenia Ilona Janyst w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" ostatecznie dojdzie do skutku. Ale po ceremonii w urzędzie panna młoda z trudem będzie udawała, jaka jest szczęśliwa.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?