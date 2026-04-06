M jak miłość. Marcin nie będzie szczęśliwy z Kamą. Zmieni dla niej pracę, ale problemy Chodakowskich się nie skończą - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-04-06 14:52

W "Kulisach serialu M jak miłość" Mikołaj Roznerski sugeruje, że Marcin po spełnieniu żądania Kamy i zmiany pracy na "bezpieczniejszą", może w pewnym momencie uznać, że popełnił błąd, że nie powinien ulegać naciskom żony i robić to, co jest jego prawdziwą pasją. Co prawda w 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin odejdzie z agencji detektywistycznej, znajdzie nową pracę, ale nie będzie zbyt szczęśliwy z Kamą. A to oznacza tylko jedno, ciąg dalszy problemów Chodakowskich, które przybiorą na sile, kiedy w życiu Marcina pojawi się piękna szefowa Elżbieta. Poznaj szczegóły.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Portret Mikołaja Roznerskiego jako Marcina Chodakowskiego i Michaliny Sosny jako Kamy z serialu "M jak miłość". Marcin, z krótkimi, ciemnymi włosami i zarostem, ma na sobie szary podkoszulek, spogląda w prawą stronę. Kama, z długimi, brązowymi włosami i makijażem, w różowej bluzce, patrzy lekko w lewo, wyrażając zamyślenie. Oboje to bohaterowie popularnych "Super Seriale".

Czy małżeństwo Kamy i Marcina w "M jak miłość" przetrwa?

Rozwód Kamy i Marcina będzie wisiał w powietrzu w "M jak miłość"! Najpierw w 1923 odcinku serialu ona wyśle mu SMS-a z zapowiedzą, że złoży pozew o rozwód, bo ich związek nie ma już sensu, a potem on w 1924 odcinku postanowi wreszcie spełni warunek żony - odejść z agencji detektywistycznej. Nie będzie bowiem wyobrażał sobie życia bez Kamy.

Dość szybko Chodakowski znajdzie nową pracę. Teraz Marcin będzie pracował jako ekspert do spraw bezpieczeństwa korporacyjnego w dużej firmie. Stabilna, nieźle płatna posada nie ma mu jednak szczęścia.

Nowa praca Marcina nie skończy problemów z Kamą w "M jak miłość"!

- Marcin rozumie, co jest grane. Ich małżeństwo wisi na włosku już, że Kama jest nieustępliwa, że może się wydarzyć tak, że się po prostu rozejdą. Może faktycznie czas coś zmienić i czas coś zrobić dla kogoś, tylko i wyłącznie dla kogoś. Tylko czy Marcin będzie potrafił być szczęśliwy? - powiedział Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość". 

Po tej zapowiedzi Roznerskiego można przypuszczać, że problemy Marcina i Kamy w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" wcale się nie skończą. Nie dość, że Marcin będzie pracował za biurkiem, czyli będzie robił coś, czego dotąd nienawidził, to jeszcze u boku pięknej kobiety. 

Piękna szefowa Marcina w nowych odcinkach "M jak miłość" w maju 2026 roku

Wiadomo już, że do obsady "M jak miłość" w odcinkach w maju 2026 roku dołączy Katarzyna Dąbrowska, aktorka znana jako Wiki z "Na dobre i na złe". Piękna i ambitna Elżbieta Domańska będzie nową kobietą w życiu Marcina. Czy połączy ich tylko praca?

Rąbka tajemnicy uchyliła też Michalina Sosna, która na ramówce TVP zdradziła, jak potoczą się dalej losy Kamy i Marcina, co przyniesie wiosna w "M jak miłość".

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 

- Co nowego w serialu "M jak miłość"? Oczywiście małżeńskie perypetie Kamy i Marcina. Zmiany, jeśli chodzi o zawód Marcina, pracę, pójście na kompromisy, poczucie winy. Będzie się działo - ujawniła Sosna.

