M jak miłość, odcinek 1930: Hania popchnie Adama do zaręczyn z Natalką. Nie będzie miał pojęcia, że ukochana coś kręci - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam zaręczą się w 1930 odcinku "M jak miłość" i spory w tym udział będzie miała Hania! Nie dość, że 11-latka połączyła mamę z komendantem policji z Lipnicy, jako pierwsza dostrzegła w nim idealnego kandydata na partnera dla samotnej Natalii i ojca dla niej. To dzięki Adamowi Natalia, nieszczęśliwie zakochana w Bartku (Arkadiusz Smoleński), odpuściła sobie żonatego przyjaciela. I mimo że znajomość policjantów miała burzliwy przebieg, to połączył ich trwały związek z błogosławieństwem Hani.

Mikołaj Lipiński zagrożeniem dla związku Natalki i Adama Karskiego w "M jak miłość"

Niestety ostatnio pojawiło się zagrożenie - dyrektor szkoły w Lipnicy, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który zakochał się w Natalce od pierwszego wejrzenia. A Karski jeszcze nie ma pojęcia o tym, że jego partnerka wzbudza tak gorące uczucia w innym mężczyźnie. Co więcej, Lipiński nie będzie przebierał w środkach, żeby zwrócić na siebie uwagę Natalii.

Hania zacznie naciskać na zaręczyny Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość"

Dzień zaręczyn Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość" zacznie się od poważnej rozmowy z Hanią. Karski kupił pierścionek zaręczynowy, lecz schował go w bezpiecznym miejscu, czekając na dogodny moment, aby się oświadczyć. Co na to Hania? 11-latka weźmie sprawy w swoje ręce, żeby Adam dłużej nie zwlekał!

- Musimy wreszcie poważnie porozmawiać, bo tak czekasz i czekasz, a ja chciałabym wiedzieć, kiedy w końcu oświadczysz się mojej mamie - Hania zacznie naciskać na Karskiego w sprawie zaręczyn.

- Ciii, zwariowałaś?!

- Spokojnie. Mama wyszła do sklepu. No, narobiłeś mi nadziei i teraz co? Kiedy wreszcie?

- Dziś wieczorem...

- Serio? Ale masz ten pierścionek, co kupiliśmy razem? Bo ja szukałam i nie mogłam go znaleźć... Już myślałam, że się rozmyśliłeś - Hania nie odpuści, a Adam pokaże jej kryjówkę w kuchni, w której schował pierścionek. - A tu nie sprawdziłam? Dobry jesteś...

- Nie mam wyboru. W końcu mieszkam w wydziale śledczym. W dodatku z jeszcze jednym wywiadowcą. Na szczęście marnym. I uważaj, żebyś się dzisiaj przed mamą nie wysypała. To znaczy mnie...

Niestety Adam nie przewidzi jednego, że w 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka go oszuka i wybierze się na sekretną randkę z Mikołajem Lipińskim.

M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, a ona pójdzie na randkę z Mikołajem!

M jak miłość. To Hania zmusi Adama do zaręczyn z Natalką