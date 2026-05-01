M jak miłość, odcinek 1930: Hania popchnie Adama do zaręczyn z Natalką. Nie będzie miał pojęcia, że ukochana coś kręci - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-05-01 9:44

Zaręczyny Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg) w 1930 odcinku "M jak miłość" staną się faktem. Ale zanim Karski oświadczy się ukochanej, czeka go poważna rozmowa z Hanią (Wiktoria Basik), która zacznie naciskać na policjanta, aby poprosił jej matkę o rękę. Poza tym 11-letnia córka Natalii wygada się, że nigdy nie może znaleźć pierścionka zaręczynowego, który Adam kupił dla wybranki. Nie to będzie jednak najgorsze. Karski nie domyśli się, że Natalka cały czas go okłamuje. Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z tej sceny.

Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) z poważnym wyrazem twarzy, obok Hania (Wiktoria Basik), która w 1930 odcinku M jak miłość naciska na zaręczyny mamy z Adamem, nieświadoma sekretnej randki Natalki.
"M jak miłość" odcinek 1930 - poniedziałek, 4.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam zaręczą się w 1930 odcinku "M jak miłość" i spory w tym udział będzie miała Hania! Nie dość, że 11-latka połączyła mamę z komendantem policji z Lipnicy, jako pierwsza dostrzegła w nim idealnego kandydata na partnera dla samotnej Natalii i ojca dla niej. To dzięki Adamowi Natalia, nieszczęśliwie zakochana w Bartku (Arkadiusz Smoleński), odpuściła sobie żonatego przyjaciela. I mimo że znajomość policjantów miała burzliwy przebieg, to połączył ich trwały związek z błogosławieństwem Hani.

Mikołaj Lipiński zagrożeniem dla związku Natalki i Adama Karskiego w "M jak miłość"

Niestety ostatnio pojawiło się zagrożenie - dyrektor szkoły w Lipnicy, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który zakochał się w Natalce od pierwszego wejrzenia. A Karski jeszcze nie ma pojęcia o tym, że jego partnerka wzbudza tak gorące uczucia w innym mężczyźnie. Co więcej, Lipiński nie będzie przebierał w środkach, żeby zwrócić na siebie uwagę Natalii. 

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1930: Taki finał będzie miała randka Natalki i Mikołaja. Przy nim zupełnie zapomni o Adamie! - ZDJĘCIA

Hania zacznie naciskać na zaręczyny Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość"

Dzień zaręczyn Natalki i Adama w 1930 odcinku "M jak miłość" zacznie się od poważnej rozmowy z Hanią.  Karski kupił pierścionek zaręczynowy, lecz schował go w bezpiecznym miejscu, czekając na dogodny moment, aby się oświadczyć. Co na to Hania? 11-latka weźmie sprawy w swoje ręce, żeby Adam dłużej nie zwlekał! 

- Musimy wreszcie poważnie porozmawiać, bo tak czekasz i czekasz, a ja chciałabym wiedzieć, kiedy w końcu oświadczysz się mojej mamie - Hania zacznie naciskać na Karskiego w sprawie zaręczyn.

- Ciii, zwariowałaś?!

- Spokojnie. Mama wyszła do sklepu. No, narobiłeś mi nadziei i teraz co? Kiedy wreszcie?

- Dziś wieczorem...

- Serio? Ale masz ten pierścionek, co kupiliśmy razem? Bo ja szukałam i nie mogłam go znaleźć... Już myślałam, że się rozmyśliłeś - Hania nie odpuści, a Adam pokaże jej kryjówkę w kuchni, w której schował pierścionek. - A tu nie sprawdziłam? Dobry jesteś...

- Nie mam wyboru. W końcu mieszkam w wydziale śledczym. W dodatku z jeszcze jednym wywiadowcą. Na szczęście marnym. I uważaj, żebyś się dzisiaj przed mamą nie wysypała. To znaczy mnie...

Niestety Adam nie przewidzi jednego, że w 1930 odcinku "M jak miłość" Natalka go oszuka i wybierze się na sekretną randkę z Mikołajem Lipińskim. 

M jak miłość. Adam oświadczy się Natalce, a ona pójdzie na randkę z Mikołajem!

Polecany artykuł:

M jak miłość. Tak się zmieni Mariusz w następnym sezonie! Kasia nie odejdzie od…
M jak miłość. To Hania zmusi Adama do zaręczyn z Natalką
M jak miłość, odcinek 1930: To Hania popchnie Adama do zaręczyn z Natalką. Nie będzie miał pojęcia, że ukochana go okłamuje!
