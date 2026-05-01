M jak miłość, odcinek 1935: Kasia dręczona przez Ankę straci grunt pod nogami. Zrobi wszystko, by się nie wydało, że Jakub jest ojcem jej córki

"M jak miłość" odcinek 1935 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dręczenie Kasi sprawi Ance Sokołowskiej taką przyjemność, że w 1935 odcinku "M jak miłość" znów pojawi się w klinice Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel). Szantażystce nie wystarczy już to, że wyciągnęła od Kasi gigantyczne pieniądze w zamian za milczenie. Ona nie będzie miała już nic do stracenia, a władza, jaką ma nad Kasią sprawi, że będzie chciała ugrać jeszcze więcej na ich wspólnej tajemnicy.

Kasia szantażowana przez Sokołowską w 1935 odcinku "M jak miłość"

Telefony z pogróżkami, wizyty w klinice i kolejne szantaże w 1935 odcinku "M jak miłość" sprawią, że Kasia straci grunt pod nogami. Nie będzie już wiedziała w jaki sposób uciszyć Sokołowską! Poza tym także Aneta (Ilona Janyst), która dowiedziała się o zamianie wyników testu na ojcostwo, zacznie naciskać na przyjaciółkę, żeby przyzna się do wszystkiego Jakubowi i Mariuszowi. Grożąc, że jeśli tego nie zrobi, to ona zdemaskuje ją przed byłym i obecnym mężem. W tej sytuacji nie tylko Anka będzie problemem Kasi.

Sowiński zwróci uwagę na szantażystkę Kasi w 1935 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało w 1935 odcinku "M jak miłość" na Ankę Sokołowską zwróci uwagę dyrektor kliniki, szef Olka, Anety i Kasi, Aleksander Sowiński (Mikołaj Krawczyk). Najpierw weźmie on na cel Kasię, która podczas urlopu macierzyńskiego zjawi się roztrzęsiona u Anety, aby dała jej więcej czasu na wyznanie prawdy o ojcu Zosi. A potem zaoferuje pomoc Sokołowskiej. Dzięki niej Sowiński pozna tajemnicę Kasi i postanowi bezwzględnie to przeciwko niej wykorzystać.

Już nie tylko z powodu Sokołowskiej i Anety w 1935 odcinku "M jak miłość" Kasia znajdzie się w potrzasku. Ale nie cofnie się przed niczym, żeby jej sekret o ojcu Zosi pozostał bezpieczny, żeby Jakub i Mariusz nie dowiedzieli się, że to Karski jest ojcem jej córki. Bo gdyby tak się stało, Kasia straciłaby wszystko - idealne życie u boku nowego męża i rodzinę, którą zbudowała na kłamstwie.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?