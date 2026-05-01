M jak miłość. Opuściła Pawła po śmierci Franki, nie odezwała się ani razu po tym, co przeżył. Tak teraz wygląda Basia! 21-letnia Gabriela Raczyńska zmieniła się nie do poznania - ZDJĘCIA

Dlaczego Basia w "M jak miłość" nie odzywa się do Pawła? Co się stało z córką Zduńskiego?

Urodziny Gabrieli Raczyńskiej, która 1 maja 2026 roku kończy 21 lat to dobra okazja, żeby sprawdzić jak wyrosła Basia Zduńska i przypomnieć sobie, co się stało z córką Pawła!

Mimo że to Basia jest jedną z osób, która mogłaby Pawłowi pomóc dojść do siebie po śmierci Franki, uporać się z żałobą i wyjść z depresji, po tym jak chciał się zabić, to od wielu miesięcy Zduński nie ma z nią żadnego kontaktu. Basia nawet nie odezwała do ojca, kiedy Franka zmarła, nie była na pogrzebie, nie przyjechała do Pawła, który pogrążył się w rozpaczy. Mało tego, nie widziała nawet przybranego brata, Antosia (Mikołaj Jankowski)!

Zobacz też: M jak miłość. Basia zapomniała, że Paweł żyje! To dlatego przybrana córka od śmierci Franki nie utrzymuje z nim kontaktu

Gdzie jest Basia? Czy wróci do "M jak miłość" i Paweł odzyska nie tylko córkę, ale także nadzieję na to, że po śmierci Franki razem z Antosiem mogą jeszcze stworzyć szczęśliwą rodzinę? Zduński ani razu nie wspomniał o Basiu, w najmniejszym stopniu nie pomogła mu z Antosiem przez te wszystkie miesiące od dnia, w którym Franka zmarła w szpitalu!

Przypomnijmy, że rok temu w "M jak miłość" odmieniona Basia wróciła do Franki i Pawła z Londynu, gdzie studiuje, mieszka ze swoim chłopakiem i biologiczną matką Alą (Olga Frycz). Po dłuższej przerwie do obsady serialu znów dołączyła Gabriela Raczyńska, ale tylko na chwilę. Basia nie została nawet do porodu Franki, nie widziała na własne oczy Antosia i choć na pewno wie, że żona Pawła nie żyje, to nie przyjechała do Polski na jej pogrzeb. A przynajmniej nie było o tym nawet wzmianki.

Gabriela Raczyńska nie odeszła na zawsze z "M jak miłość", ale w 2025 roku zaczęła studia w USA i najbliższe cztery lata spędzi za granicą. To jednak nie oznacza, że kiedyś Basia nie wróci do Pawła i jego syna Antosia.

Tak się zmieniła Basia w "M jak miłość". Od słodkiej 7-latki, która została córką Pawła do dorosłej kobiety, która go opuściła!

Gabriela Raczyńska zadebiutowała w "M jak miłość" jako 7-latka, słodka dziewczynka o anielskiej buzi i z uroczymi blond warkoczykami. Oczywiście nie od razu Basia została przybraną córką Pawła, ale od pierwszego spotkania połączyła ją z silna więź ze Zduńskim. Z biologicznym ojcem Basia nigdy nie miała kontaktu, dlatego pokochała Pawła jak prawdziwego tatę. Po rozwodzie Pawła i Ali postanowiła, że zostanie z ojczymem, a matkę będzie odwiedzała od czasu do czasu w Anglii.

Aż do momentu, kiedy jesienią 2024 roku Basia wyjechała do Londynu na studia, a Gabriela Raczyńska odeszła z obsady "M jak miłość". 21-latka zrezygnowała z aktorstwa. Ogłosiła, że w jej życiu nastąpiły duże zmiany i dlatego musiała zrezygnować z roli Basi. We wrześniu 2025 roku wyjechała na studia do Massachusetts w USA.

W ekranowej rzeczywistości "M jak miłość" wygląda to tak, jakby Basia opuściła Pawła na dobre, jakby zupełnie zerwała z nim kontakt. Na pewno do końca obecnego sezonu serialu Gabriela Raczyńska nie wróci do roli Basi.

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki