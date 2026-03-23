M jak miłość, odcinek 1923: Konflikt Olka z nowym szefem! Przekona się do czego jest zdolny Sowiński. Nie odpuści, bo chce go dorwać - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Klinika Olka w 1923 odcinku "M jak miłość" stanie się miejscem, które Aleksander Sowiński będzie chciał wykorzystać do zemsty na lekarzu. Choć Chodakowski jest jednym z lepszych ortopedów w kraju, ma opinię wybitnego specjalisty, to w przeszłości popełnił błąd, za który teraz płaci osoba bardzo bliska Sowińskiemu. Nie od razu, ale już wkrótce okaże się, dlaczego Aleksander tak bardzo starał się o posadę dyrektora administracyjnego kliniki ortopedii w Miedzeszynie. Chodzi mu tylko o to, żeby dopaść Olka i zniszczyć mu karierę!

Kim jest Aleksander Sowiński z "M jak miłość" i czego chce od Olka?

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Mikołaj Krawczyk, który dołączył do obsady i w roli Sowińskiego pokaże, na co go stać, zapowiedział, że jego bohater nie do końca będzie czarnych charakterem.

Mikołaj Krawczyk w M jak miłość. Nowy szef Anety i Olka będzie chciał tylko zemsty!

- Sowiński jest zadaniowcem, ma swój cel, jest skuteczny. Zna swoje kompetencje, zna narzędzia, którymi operuje. To nie jest postać jednoznacznie zła. Tak jak w życiu, nie ma ludzi do szpiku kości złych. Są to zawsze ludzie, którzy stanęli w obliczu jakiś wyborów, których dokonali. To co nim powoduje, siła napędowa, która stwarza w nim chęć działania wobec Olka, wynika z powodzenia, że rodzina jest najważniejsza. Coś Olek zrobił w przeszłości, co Sowiński pamięta i ma mu za złe... - ujawnił Mikołaj Krawczyk.

Olek sprzeciwi się Sowińskiemu w 1923 odcinku "M jak miłość"

Jak to się stanie, że w 1923 odcinku "M jak miłość" Olek wda się w konflikt z Sowińskim? Otwarcie będzie kwestionował metody działania nowego szefa, stając tym samym po stronie pacjentów, których dobro jest dla Chodakowskiego na pierwszym miejscu! Bo Sowiński w ramach swoich porządków będzie chciał zaprowadzić rewolucję w klinice, która nie przyniesie nic dobrego nie tylko dla personelu, ale przede wszystkim właśnie dla pacjentów.

- To że pojawia się dyrektor finansowy, który będzie tutaj ciął koszty dla lepszych wyników kliniki to jest zrozumiałe, ale zachowanie Sowińskiego zaczyna się robić nieznośne. Pojawia się typowy konflikt interesów. To znaczy Olek chce jak najlepiej dla pacjentów, a Sowiński patrzy tylko w tabelki - zapowiedział Maurycy Popiel w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zemsta Sowińskiego na Olku w "M jak miłość" dotyczy tej kobiety!

Nachodzące odcinki "M jak miłość" w kwietniu i w maju, czyli tuż przed finałem sezonu przed przerwą wakacyjną, ujawnią, dlaczego Sowiński uwziął się na Olka, czemu chce się zemścić na Chodakowskim, jaki związek z tym wszystkim ma starsza kobieta związana z Aleksandrem, która ma trudności z poruszaniem.