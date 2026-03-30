M jak miłość, odcinek 1922: Majka dowie się o ślubie Tomka i Justyny! Usłyszy, co do niego czuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1922 odcinku "M jak miłość" ojciec Justyny ponownie zjawi się na uczelni Tomka, aby zmusić chłopaka do ślubu z jego ciężarną córką. Do tego stopnia, że nawet przyciągnie ją ze sobą i zacznie kusić Kubickiego korzyściami, płynącymi z tego małżeństwa. Zwłaszcza, że będzie on dość majętnym przedsiębiorcą, który będzie gotowy oddać mu nawet swój biznes.

W 1922 odcinku "M jak miłość" mężczyzna da Tomkowi chwilę czasu do namysłu, ale tak łatwo nie odpuści. Szczególnie, że będzie miał znajomości i na jego uczelni, przez co Kubicki znajdzie się w naprawdę trudnym położeniu.

Majka skonfrontuje się z byłą dziewczyną Tomka w 1922 odcinku "M jak miłość"!

W 1922 odcinku "M jak miłość" Justyna za sobie z tego sprawę. Jednak nie będzie mogła sprzeciwić się ojcu. Dlatego upust swoim emocjom da dopiero w rozmowie z obecną dziewczyną Tomka, czego nawet nie będzie świadoma, bo Majka poda się za kogoś innego!

- A ty czekasz na Tomka? - spyta ją Majka.

- Nie, na ojca. A ty znasz Tomka? - odbije piłeczkę Justyna.

- No tak, jestem jego... koleżanką z roku - powie po chwili, na co ciężarna wybuchnie płaczem.

Oczywiście, w 1922 odcinku "M jak miłość" Majka nie przejdzie obok tego obojętnie i od razu się ni ą zaopiekuje. Mimo tego, iż będzie ona jej rywalką, z którą na dodatek Tomek niedługo będzie miał dziecko. Ale jak się okaże i nie tylko, bo w grę wejdzie jeszcze i ślub!

- Co się stało? - zainteresuje się Majka.

- Mój ojciec... Boże, co za kompromitacja - wyrzuci z siebie Justyna.

- Poczekaj, nie powinnaś się tak denerwować - spróbuje uspokoić ją obecna dziewczyna Tomka.

- Wiem - odpowie obecna.

- Który to miesiąc? - dopyta Majka.

- Ósmy. Mam termin w grudniu na święta. Ja już nie wyrabiam. Mój ojciec mnie tutaj zaciągnął i kazał mi powiedzieć Tomkowi, że go kocham. On chce, żeby on się ze mną ożenił. Przecież... to by było okropne - zwierzy jej się Justyna.

Oświecona Majka w końcu zdecyduje się zostawić zdradzieckiego i zakłamanego Tomka w 1922 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1922 odcinku "M jak miłość" Majka mocno się zszokuje, bo nie będzie mieć pojęcia o ślubie Justyny i Tomka, bo ukochany jej o nim nie powie. A co więcej, data narodzin ich dziecka także wyda jej się interesująca i stąd otwarcie zapyta ją jeszcze o jedno.

- A kochasz go? - spyta ją obecna dziewczyna Tomka, na co ona twierdząco pokiwa głową i doda - Ale ja nie chcę jego litości...

W tej chwili w 1922 odcinku "M jak miłość" dla Majki już wszystko stanie się jasne. Do tego stopnia, że w końcu podejmie przełomową decyzję i postanowi zostawić niewiernego i zakłamanego Tomka. Tyle tylko, że niespodziewana śmierć jej to pokomplikuje...

