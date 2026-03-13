M jak miłość, odcinek 1922: Naiwna Majka nie zostawi Tomka! Będzie z nim nawet po ślubie z ciężarną Justyną? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-03-13 9:11

W 1922 odcinku "M jak miłość" okaże się, że Majka (Matylda Giegżno) dalej jest z Tomkiem (Chris Cugowski). Zuza (Natalia Sitarska) i Matylda (Klementyna Lamort) nie uwierzą, kiedy odkryją, że ten związek się nie rozpadł. Nie będą mogły zrozumieć, czemu Majka nie zostawi chłopaka, który ją zdradził, a na dodatek będzie miał dziecko z inną. Ale to nie wszystko, bo w 1922 odcinku "M jak miłość" ojciec (Jan Wojtyński) ciężarnej Justyny (Marta Malinowska) zacznie coraz bardziej naciskać na ślub Kubickiego ze swoją córką. Kusić go kolejnymi korzyściami! Czy Tomek się na to zdecyduje, a Majka wciąż z nim będzie? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"M jak miłość" odcinek 1922 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1922 odcinku "M jak miłość" Majka i Tomek wciąż będą razem, w co Zuza i Matylda aż nie będą mogły uwierzyć. I nic dziwnego, bo przecież Kubicki najpierw ją okłamywał i zdradzał ze swoją byłą dziewczyną Justyną, która w końcu zaszła z nim w nieplanowaną ciążę, a następnie przerzucił się na kolejną dziewczynę. I choć jego ukochana w końcu dowiedziała się dziecku i mu wybaczyła, co już było dla wszystkim szokiem, tak teraz, gdy Zuza doniosła jej o kolejnej zdradzie Tomka, to już w ogóle!

Tym bardziej, że wydawało się, że Majka wreszcie przejrzała na oczy, gdy jej cierpliwość do Tomka skończyła się, jak ten zrobił jej scenę zazdrości o Mateusza (Rafał Kowalski). Mimo iż Mostowiak tylko jej pomógł w zupełnym przeciwieństwie do niego. Ale niestety nic bardziej mylnego, bo w 1922 odcinku "M jak miłość" para znów będzie razem...

Ojciec Justyny zacznie coraz bardziej naciskać Tomka na ślub w 1922 odcinku "M jak miłość"!

A zdradziecki i niewierny Tomek w 1922 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie okłamywał swoją dziewczynę. Zwłaszcza, że wpływowy i bogaty ojciec ciężarnej Justyny zacznie coraz bardziej naciskać na ich ślub i to także w obecności córki. Mężczyzna zacznie kusić Kubickiego benefitami po ożenku z matką jego wnuka i zapowie, że będzie mógł przejąć jego rodzinną firmę, co będzie dla niego bardzo kuszącą propozycją!

Jednak czy w 1922 odcinku "M jak miłość" Kubicki w końcu da mu się przekonać i postanowi ożenić się z matką swojego dziecka? Czy Tomek weźmie ślub z Justyną, a mimo tego dalej będzie z Majką, którą wciąż będzie oszukiwał? A może jego dziewczyna w końcu przejrzy na oczy i wreszcie go zostawi? Tym bardziej, że pojawi się ku temu kolejny powód!

Majka w końcu zostawi Tomka po pojawieniu się Bogny w 1922 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko przez to, że w 1922 odcinku "M jak miłość" na ich uczelni pojawi się Bogna (Sherazade Wolff), siostra Igora (Maksymilian Obst), któremu wcześniej Mateusz uratował życie nad rzeką. Dziewczyna odnajdzie bohaterskiego Mostowiaka i już nawet nie będzie próbowała ukryć, że żołnierz wpadł jej w oko.

Czy zatem powrót Bogny w 1922 odcinku "M jak miłość" stanie się bodźcem do przebudzenia dla Majki? Zwłaszcza, że dziewczyna już wcześniej była zazdrosna, gdy siostra Igora w ramach wdzięczności rzuciła się Mateuszowi w ramiona, a teraz znów zacznie się do niego przymilać, ale już pod zupełnie innym kątem! Czy wówczas zrozumie, że kocha Mostowiaka i w końcu raz na zawsze odejdzie od zdradzieckiego i kłamliwego Kubickiego? Przekonamy się niebawem!

M jak miłość, odcinek 1922: Naiwna Majka wróci do Tomka! Będzie z nim nawet po ślubie Tomka z Justyną i narodzinach ich dziecka? - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 30
M jak miłość ZWIASTUN. Franek odrzuci pomoc Doroty. Majka zostawi niewiernego Tomka

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1921: Marysia zrani Artura, a Joanna to wykorzysta! Nawet…