M jak miłość, odcinek 1916: Rodzina Doroty i Bartka powiększy się! Przygarną dziecko, którego tak pragnęli

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1916 odcinku „M jak miłość” okaże się, że największe marzenie Lisieckich zostanie spełnione. Pod dachem ich domu w Grabinie pojawi się nowy członek rodziny. Informacja o dziecku nie będzie dotyczyła biologicznej pociechy Doroty i Bartka. Chodzi o pomoc dla nastolatka, który potrzebuje ciepła i opieki. Okoliczności, w jakich się znajdzie, sprawią, że decyzja Lisieckich o zostaniu rodziną zastępczą wyda się naturalna i konieczna.

Dorota z Bartkiem zostaną rodzicami w 1916 odcinku "M jak miłość"

Lisieccy zostaną rodzicami zastępczymi dla Franka (Jarosław Śmigielski). Wcześniej chłopak trafił do kliniki Chodakowskich w dramatycznych okolicznościach. Doznał urazu nogi i nie mógł liczyć na wsparcie dorosłych, bo jego ojczym jest przemocowcem. W poprzednich odcinkach Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) pomagali mu w szpitalu, a Franek nawiązał także bliską więź z Dorotą, która przejęła się jego losem i poczuła, że musi zrobić dla niego coś więcej. Zdecydowała się opłacić leczenie Franka i widać było, że czuje z nim silną więź.

Dopiero w 1916 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że w ośrodku, do którego trafił po traumatycznych wydarzeniach w rodzinie, dozna prześladowania przez rówieśników, co dodatkowo pogłębi jego poczucie osamotnienia. Lisieccy, znając jego historię, podejmą decyzję, że nie mogą zostawić go samego... W końcu zawsze chcieli zapewnić dom dziecku, które potrzebuje bezpieczeństwa i wsparcia.

Franek zamieszka z Dorotą i Bartkiem w 1916 odcinku „M jak miłość”

Dorota i Bartek odkryją, że nastolatek, którego znają, potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Będzie to okazja, by Lisieccy wzięli chłopca do siebie jako rodzinę zastępczą, dając mu ciepły dom, poczucie bezpieczeństwa i szansę na normalne życie. Tak rozpocznie się historia Franka w Grabinie. Czy na stałe zagości w życiu Doroty i Bartka? To wyjdzie na jaw wkrótce.