M jak miłość, odcinek 1915: Będzie rozstanie Kamy i Marcina! Usłyszy od spanikowanej żony ultimatum

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kama nie wytrzyma dłużej niebezpiecznego życia z Marcinem. Już w 1915 odcinku "M jak miłość" padnie zagrożenie rozwodem, bo Ślązaczka stanie pod ścianą i uzna, że nie da rady dłużej funkcjonować w stresie, nerwach i strachu. Chodakowski usłyszy poważne ultimatum na temat tego, że albo rzuca pracę detektywa, albo traci żonę.

Wściekła Kama już wcześniej była mocno niezadowolona z wyborów zawodowych męża. Widzi, że niektóre sprawy detektywistyczne jego i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) wymykają się spod kontroli. Dlatego też, wspólny wyjazd nad jezioro skończył się aferą, ponieważ Ślązaczka zauważyła rany od pobicia oraz zły stan fizyczny Marcina. Właśnie nad wodą padły pierwsze sugestie, by Chodakowski zastanowił się nad zmianą pracy. On jednak wolałby tego nie robić.

Sytuacja zmieni się w koszmar, kiedy wyjdzie na jaw, że wróg Marcina i Jakuba jest na tyle niebezpieczny, że Chodakowski wyśle Kamę, Izę (Adriana Kalska) i dzieci na Śląsk. Tam Ślązaczka straci cierpliwość. Pobyt u wujka w Rudzie Śląskiej spowoduje, że przepadnie jej termin na egzamin. Kama zauważy, że przez pracę męża jest w niebezpieczeństwie, nie może realizować swoich planów i ma tego dość.

I właśnie dlatego w 1915 odcinku "M jak miłość" Kama dostanie szału, zagrozi Marcinowi rozstaniem! Rozwiedzie się z Chodakowskim, jeśli ten będzie kontynuował pracę detektywa. Co wybierze Marcin?

Czy to będzie jedno z najkrótszych małżeństw w "M jak miłość"? Jeśli Kama mówi całkowicie poważnie, a Marcin nie zgodzi się na znalezienie innej pracy, to może oznaczać rozwód. Jeszcze nie wiadomo, co odpowie Chodakowski. To oczywiste, że praca jest dla niego ważna, ale musi także wziąć pod uwagę zdanie żony i jej obawy.