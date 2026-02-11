Barwy szczęścia, odcinek 3321: Zakochana Dorota po nocy z Dobromirem straci głowę! Nie będzie świadoma, że dla niego to tylko zabawa - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3321 - piątek, 20.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3321 odcinku "Barw szczęścia" Radomir wybierze się z Dorotą na imprezę z okazji rocznicy Gabrysi i Szczepana, na której poza solenizantami będą także Beata z Damianem (Michał Lesień-Głowacki). Kujawiak będzie bawić się z Branickim tak dobrze, że jak podaje swiatseriali.interia.pl nieoczekiwanie sama zaproponuje, aby tak szybko nie kończyli zabawy i przenieśli się do niej. Oczywiście, dziennikarz przyjmie jej zaproszenie, a para prędko wyląduje ze sobą w łóżku!

W 3321 odcinku "Barw szczęścia" Kujawiak będzie zachwycona nocą z Branickim, jak i samym dziennikarzem, w którym zacznie się już zakochiwać. Dorota podziękuje mu za wspólną noc, po której dziennikarz zostanie także i na wspólnym śniadaniu, w związku z czym polonistka będzie już naprawdę wniebowzięta.

- Wiem, że faceci nie przepadają za rozmowami o emocjach, ale jakoś czuję, że muszę... Chcę, żebyś wiedział, że niezależnie od tego, jak się nasze dalsze losy potoczą, już za to, co od ciebie dostałam wczoraj, jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję - szepnie mu do ucha Dorota.

Zakochana Dorota pochwali się Beacie nocą z Radomirem w 3321 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale sielanka kochanków w 3321 odcinku "Barw szczęścia" w końcu się skończy, bo Radomir będzie musiał już wychodzić do pracy. Dorota pożegna swojego kochanka, po czym od razu zadzwoni do Beaty i pochwali się przyjaciółce wspólną nocą z Branickim.

- W skali jeden do dziesięciu? - zapyta ją Beata.

- Jak dla mnie, przy pewnym moim braku punktów odniesienia, to pełna dycha, ale to już nie rozmowa na telefon - stwierdzi Dorota, na co Saganowska zaproponuje, aby spotkały się w parku - Za godzinę.

Oczywiście, w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Kujawiak przyjmie zaproszenie przyjaciółki i zjawi się we wskazanym przez nią miejscu, gdzie już opowie jej o ich wspólnej nocy ze wszystkimi szczegółami, czym mocno zszokuje Saganowską. Ale nie tylko ona będzie tym zaskoczona, gdyż takim obrotem spraw zszokuje się i sama zainteresowana!

- Sama jestem w szoku, że się przełamałam. Ale co tam, było wspaniale i to się liczy - wyzna Kujawiak, po czym doda, że sama jeszcze nie wie, co będzie z nimi dalej.

- Nie wyobrażałabym sobie ciebie w przelotnej, jednonocnej przygodzie - zażartuje Saganowska.

- Tak długo byłam sama, że straciłam pewność, czy umiałabym być z kimś... Boję się zakochać. Stracę czujność, a potem wszystko się popsuje, jak zawsze, a ja zostanę ze złamanym sercem... - zacznie tłumaczyć Dorota, ale Beata nawet nie pozwoli jej dokończyć zdania - Dziewczyno, to życie, a nie wiersz na lekcji, żebyś go musiała rozbierać na części pierwsze. Mniej analizuj. Weź trochę na żywioł!

Niczego nieświadoma Kujawiak wkręci się w relację z żonatym Branickim w 3321 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3321 odcinku "Barw szczęścia" zakochana Dorota już nie będzie mogła zapomnieć o Radomirze, który będzie w każdej jej myśli. Kujawiak zwierzy się Saganowskiej, iż straszliwie tęskni za Branickim i marzy o tym, aby wysłać mu wiadomość. A Beata postanowi czym prędzej spełnić jej pragnienie!

- Daj telefon, popraw włosy i uśmiech numer pięć poproszę - powie przyjaciółka, po czym zrobi jej zdjęcie i bez pytania o zgodę, wyśle je Branickiemu.

Tyle tylko, że w tym samym czasie w 3321 odcinku "Barw szczęścia" Radomir będzie zajęty zupełnie czymś, a raczej kimś innym. A mianowicie swoją żoną (Izabela Gwizdak) i córką (Emilia Tkach), o istnieniu których tak szybko nie powie Dorocie! A wręcz przeciwnie, gdyż jeszcze kilka razy ją wykorzysta i pójdzie z nią do łóżka nim w końcu powie jej, że ma rodzinę. I wówczas cały czar zakochanej Kujawiak pryśnie, bo potwierdzą się jej najgorsze obawy...

- Nareszcie jesteście... Mam nadzieję, że miałyście dobrą podróż - powita je Radomir.

