Barwy szczęścia, odcinek 3317: Wariatka Agnieszka dopadnie uwolnionego Łukasza?! Zostanie jego pielęgniarką w szpitalu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3317 - poniedziałek, 16.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3317 odcinku "Barw szczęścia" uwolnionemu Łukaszowi przyśni się prawdziwy koszmar! I nic dziwnego, gdyż po tym, co przejdzie u boku chorej psychicznie Agnieszki, tak szybko nie wróci do zdrowia psychicznego. Mimo iż fizycznie, na szczęście, już nie będzie mu dolegać, bo w szpitalu u boku prawdziwych lekarzy i pielęgniarek, prędko zacznie stawać na nogi i odzyskiwać siły po swoim porwaniu i więzieniu przez chorą psychicznie kobietę.

Jednak ta nie da mu o sobie zapomnieć i wróci do niego już w 3317 odcinku "Barw szczęścia"! I choć Agnieszka zostanie zatrzymana przez policję i tak prędko nie wyjdzie z aresztu, to jednak niespodziewanie znów pojawi się u boku Łukasza i to jeszcze w szpitalu!

Agnieszka zajmie się uwolnionym Łukaszem w szpitalu w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3317 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka obudzi Łukasza cichym szeptem w szpitalu. Sadowski momentalnie otworzy oczy i z przerażeniem odkryje nad swoją głową, pochyloną Zarzeczną w stroju pielęgniarki. Detektyw od razu spojrzy na swoje dłonie, które znów będą zakute w kajdanki i przymocowane do łóżka, dokładnie tak samo jak w jej więzieniu.

- Zaopiekuję się tobą - szepnie mu Agnieszka.

W tym momencie w 3317 odcinku "Barw szczęścia" przerażony Łukasz od razu zacznie krzyczeć i ze wszystkich sił będzie próbował się wyrwać i z tego więzienia. Sadowski tak zacznie się szarpać, że aż całe łóżko zacznie chodzić, bo detektyw znów zyska nadludzkie moce, aby tylko się uwolnić. Ale na szczęście, nie będzie musiał, bo to będzie jedynie zły sen!

Dramat Sadowskiego nie skończy się w w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3317 odcinku "Barw szczęścia" chora psychicznie Agnieszka wciąż będzie przebywać w areszcie. A Łukasz już w końcu opuści szpital i przy wsparciu Celiny (Orina Krajewska) i Kasi (Katarzyna Glinka) wróci do domu, w którym więziła go wariatka, aby zmierzyć się ze swoją traumą. Ale niestety to wcale nie będzie takie proste...

Zdradzamy, że w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz nie zdoła przezwyciężyć swojej traumy, a do koszmarów dojdą jeszcze kolejne objawy, bo z tego wszystkiego Sadowski zacznie już mieć problemy z bezsennością. I trudno się dziwić, skoro będą śnić mu się takie rzeczy. Ale na tym się nie skończy, gdyż dojdą do tego jeszcze ataki paniki...

